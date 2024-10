Santiago reclama más de 700.000 euros a la antigua concesionaria de la ORA

El Ayuntamiento de Santiago ha iniciado el proceso para reclamar a la empresa Setex Aparki S.A., antigua concesionaria del servicio de la ORA y la grúa, el pago de 716.579,84 euros por la liquidación de su contrato. La decisión llega tras la desestimación del recurso de apelación de la empresa por parte del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG), que confirmó la sentencia dictada un año antes por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santiago.

Xan Duro durante la comparecencia

El concejal de Movilidad, Xan Duro, explicó que "coa sentenza do TSXG e con esta resolución rematan seis anos de litixio xudicial e confírmase que o Concello fixo ben as cousas no proceso da municipalización da ORA e do guindastre". Según Duro, "tal e como prevían o Goberno e os servizos técnicos en 2018, o Concello non terá que indemnizar a Setex, senón que ao contrario será a empresa a que teña que ingresar máis de 716.000 euros nas arcas municipais".

El conflicto, iniciado en 2018, giraba en torno a la titularidad de los parquímetros y el cálculo de indemnizaciones, todas ellas desestimadas por los tribunales. La sentencia del TSXG abre la puerta a la reclamación definitiva por parte del Ayuntamiento.