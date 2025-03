A segunda xornada do Alguén que Respira! afonda na Xeración dos Neos e premia novas voces poéticas

O VIII Festival de Poesía para Corpo Principal continúa a explorar as relacións entre poesía e vida nunha xornada centrada da contorna galega e no descubrimento de novas voces. No Día Mundial da Poesía, o Alguén que Respira! pon o foco na denominada Xeración dos Neos, unha restra de poetas cunha década de versos ás costas que marcaron novos vieiros na creación do país.

Pola mañá, tomarán parte no café conversa do ambigú e á noitiña compartirán escenario no recital principal. Na xornada, haberá tamén lugar para unha nova sesión da sección O que mutuo somos, desta volta da man da parella conformada por Alicia Fernández e Eduard Velasco, e para un encontro co escritor e lingüista peruano Mario Montalbeti interpelado por Luís López Alonso, un dos especialistas en Galicia da súa obra.

Ademais, entregaranse os galardóns da terceira edición do Premio de Poesía Respira! para estudantes e procederase á lectura das obras premiadas.

Unha década dos Neos: conversas e recital

A xornada comezará ás 12.00 h no ambigú do Teatro Principal cunha conversa café-faladoiro titulada Os Neos, unha década despois. Neste encontro, moderado por María Xesús Nogueira, autora dunha antoloxía sobre esta xeración publicada por Chan da Pólvora, participarán os poetas Berta Dávila, Lara Dopazo e Ismael Ramos. O faladoiro ofrecerá unha visión en perspectiva sobre esta xeración que marcou o panorama poético galego da última década.

Xa na noitiña, a partir das 20.15 h, e coa presenza tamén de Gonzalo Hermo, subirán ao escenario do Teatro Principal para tomar parte no segundo recital do Poesía para corpo principal. Alén de recuperar algúns dos textos que marcaron os seus inicios, o evento destacará pola presentación de novidades: Berta Dávila lerá poemas que marcan o seu regreso á lírica tras anos máis centrada na narrativa e a edición literaria; Gonzalo Hermo compartirá textos do inédito Un xesto de tenrura, o libro que lle valeu o premio González Garcés e que permanece inédito; e Lara Dopazo estreará un ronsel de versos nunha antes escoitados, un deles cunha duración de once minutos que pertence á produción máis recente da autora de Os lobos na casa de Esaú.

Entrega dos Premios Respira! de Poesía para estudantes

Xusto antes do recital dos Neos, ás 20.00 h, procederase á lectura e entrega dos Premios Respira! de Poesía para estudantes, un certame xa consolidado no festival e que nesta edición distingue catro novas voces.

O xurado conformado Iris Cochón, Anxos Sumai e Soedade Noia –co director do festival, Antón Lopo, como secretario– premiou os traballos de Santiago Ferreiroa Pena (Primaria), autor do poema Poesía de sentimentos vivos; Vítor Augusto Ramos Pinto (ESO), cun poema en portugués titulado A vida no Brasil; Ainara Fernández Sueiro (Bacharelato), co poema O moucho da noite perpetua; e Iris Abril Teijeira, co poema Natureza morta con vistas á finitude (Universidade e ciclos formativos de segundo grao). Ademais do recoñecemento e da dotación económica Ademais da dotación económica –600€ na categoría de Universidade e ciclos formativos de segundo grao), 400€ en Bacharelato, 300€ en ESO e 200€ en Primaria–, as persoas gañadoras recibirán unha peza de honra deseñada pola artesá Sesé Vila e os seus poemas formarán parte do libro do Respira! deste ano.

Alicia Fernández e Eduard Velasco protagonizan O que mutuos somos

Como parte deste festival dedicado a explorar as relación entre a poesía e a vida, ás 19.00 h chegará a segunda sesión de O que mutuos somos, un encontro poético protagonizado por Alicia Fernández e Eduard Velasco. Esta nova sección do Alguén que Respira! achégase á obra de parellas de poetas que conviven e comparten proxectos literarios, poñendo en diálogo a súa creación nun formato especial, reducido a 50 persoas que, no escenario do Principal e co pano baixo, asistirán as confidencias vitais e creativas das e dos poetas participantes.

O poema e a solución dialéctica, con Mario Montalbetti

A segunda xornada do festival péchase cun encontro co poeta peruano Mario Montalbetti. Ás 21.30 horas e da man de Luís López Alonso, un dos especialistas en Galicia na súa obra, afondaremos nas creacións deste autor que se autodefine como lingüista que escribe poemas, e cuxos textos conducen a propostas formais nas que se cuestiona a noción de xénero literario.

Entradas

Todas as actividades do festival son de balde. As sesións matinais no ambigú son de acceso libre até completar capacidade. Para o resto de sesións é preciso retirar convites na web compostelacultura.gal, no despacho de billetes da Zona C. Punto de Información Cultural (de martes a sábado, de 11 a 14 horas e de 16 a 19 horas) ou no despacho de billetes do Teatro Principal.