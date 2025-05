Tanxungueiras presentan Grito junto a Las Migas

Las Migas y Tanxugueiras presentan “Grito”, una reinterpretación libre y poderosa de los cantes abandolaos, inspirada en la tradición de la Malagueña de la Trini, que se convierte aquí en un canto de lucha, libertad y sororidad y que les sirve como último adelanto de lo que será su nuevo álbum de estudio "Flamencas" que verá la luz este próximo viernes 30 de mayo.

Para este tema Las Migas, reconocida banda de flamenco fusión y ganadora del Latin Grammy, se une a Tanxugueiras, referentes del nuevo folclore gallego, en una colaboración que trasciende fronteras musicales y geográficas. El mix entre el flamenco de raíz andaluza con la fuerza vocal y rítmica del gallego tradicional crea una mezcla cultural poderosa y profundamente conmovedora.

Con versos como: “Mientras haya una mujer que no tenga libertad, no ahogaremos nuestro grito si ella no puede ser quien quiera ser”, “Grito” se convierte en un manifiesto cantado, una declaración de principios colectiva.

Dos universos musicales —el sur y el norte— se abrazan para dar forma a una de las piezas más impactantes y significativas del nuevo disco de Las Migas, Flamencas.

Tras la fuerza visual rompedora de Celos, la conexión con la pureza del flamenco en Agua y el emotivo homenaje al clásico Pena, Penita, Pena en su versión más personal, Las Migas apuestan ahora por la fusión de estilos junto Tanxugueiras, una de las bandas que está revolucionando la música tradicional gallega, en Grito, un cuarto single que ofrece el contrapunto más folk en el esperado nuevo álbum Flamencas, que verá la luz el próximo viernes 30 de mayo.