Villares ensalza el Camino de Santiago como canal de difusión de la cultura marinera y gastronómica gallega

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, ha ensalzado el Camino de Santiago como canal excepcional de difusión de la cultura marinera y gastronómica gallega.



Así lo ha manifestado este domingo en la recepción a 40 peregrinos de la Asociación Amigos do Camiño do Mar que han finalizado durante esta jornada la ruta Jacobea iniciada en Ribadeo.



El responsable autonómico ha señalado que el trazado del Camino del Mar, que une el Camino del Norte y el Inglés y que recorre 15 ayuntamientos costeros del norte de la comunidad, supone un atractivo más para este itinerario cultural y religioso al tiempo que ayuda a dinamizar y diversificar las economías locales.



En este sentido, ha recordado la campaña 'Camiño Gastronómico do Mar', impulsada por la Organización de Productores Pesqueiros de Burela y la Asociación de Amigos do Camiño do Mar, compuesta por siete etapas al final de las cuales los participantes podían degustar dos recetas con productos de la lonja de Burela a cargo de la Asociación de Cocineros de Lugo.