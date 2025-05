Xaquín Chaves debuxa a memoria na galería Dupla de Compostela

Hai pintores que retratan a realidade, e outros que pintan o que non se ve. Xaquín Chaves, fillo de Vilaxoán e artista inquedo desde os anos setenta, pertence á estirpe dos que traducen emocións en manchas, lembranzas en veladuras e o invisible en cor. Este pasado venres, a galería DUPLA (rúa Fonte de Santo Antonio, 9) inaugurou a súa nova mostra: A memoria da cor, unha exposición que é tanto unha retrospectiva íntima como un manifesto plástico.

A cor como relato

Na obra de Chaves, a cor non é complemento, é linguaxe e estrutura emocional. Vermellos que arden como lembranzas, ocres que murmuran a saudade, campos cromáticos que acollen a quen os mira coma quen entra nun cuarto da infancia. A súa traxectoria, que comezou na figuración expresionista dos oitenta e derivou cara ao expresionismo abstracto dos noventa, nunca renunciou a esa tensión entre o real e o simbólico, entre o corpo e o pensamento.

Na exposición, o artista deixa que o pincel se mova con xesto libre, en manchas que máis que cubrir, revelan. Cada cadro é unha tentativa de fixar o efémero: unha emoción, unha música interior, un recordo que non ten nome pero si cor.

O branco, o negro e a materia

Pero non todo é pigmento. Na mostra tamén se recollen dúas pezas escultóricas nas que o branco e o negro deixan de ser antagonistas para se volveren matices da materia. Chaves, inspirado pola natureza, modela co mesmo instinto co que pinta: buscando o esencial, o xesto puro.

1000084115

Esta vertente tridimensional amplía a dimensión do seu traballo e afonda na súa vocación poliédrica e experimental, coma se a súa obra fose sempre unha pregunta aberta máis que unha resposta.

Un artista sen fronteiras

A obra de Xaquín Chaves está presente en coleccións institucionais como as da Xunta de Galicia, a Fundación Luis Seoane, a Fundación Laxeiro ou ABANCA, e tamén en coleccións privadas de lugares tan diversos como Noruega, Alemaña, Cuba, Holanda, Arxentina ou os Estados Unidos. Participou en feiras como ARCO e expuxo recentemente xunto a Ángela de la Cruz e Francisco Leiro na Fundación Pons.

A exposición

A memoria da cor poderá visitarse ata finais de xuño na galería DUPLA, en horario de luns a venres de 11:00 a 14:00 h e de 17:00 a 20:00 h, e os sábados con cita previa.

Quen se achegue non verá un catálogo de obras, senón unha cartografía emocional onde cada cor é un camiño, cada textura unha pegada, e cada peza unha forma de lembrar o que nunca se foi.