Ondrej Balvin: “La oferta del Obradoiro era irrechazable”

El pívot internacional checo Ondrej Balvin aseguró este martes, durante su presentación como nuevo jugador del Monbus Obradoiro, que la oferta del club santiagués era “casi irrechazable”.



“El objetivo del club es regresar a la ACB después de su descenso. Eso y el empujón que han hecho por mí es lo que me animó a firmar. Hemos hablado durante una semana, sobre todo porque estaba concentrado con la selección y me quería centrar en eso. Luego me enviaron una oferta que era casi imposible de rechazar”, aseguró el exjugador del Shanxi de la liga china.



Con pasado en clubes españoles como Cajasol Sevilla, Movistar Estudiantes, Herbalife Gran Canaria y Bilbao Basket, Ondrej Balvin dijo llegar “muy ilusionado” al club santiagués, donde se reencontrará con su excompañero Tomeu Rigo.



“Creo que el equipo está en una buena dinámica. El otro día ante Cantabria nos costó empezar, pero luego demostramos nuestra calidad a partir del tercer cuarto. He visto un grupo bastante interesante. Tenemos un objetivo muy claro y eso me gusta”, dijo el jugador, a quien el técnico ya le ha dicho que será “una pieza importante” en su juego.



En la misma línea se expresó Rati Andronikashvili, quien llega al Obradoiro tras desvincularse del VEF Riga letón.



“El objetivo del club es el ascenso y eso me gusta porque soy un ganador. He jugado contra el club y sé lo que significa para la gente del Obradoiro la ACB. No he venido aquí solo para jugar, quiero ganar porque el objetivo del club coincide con el mío”, señaló.



El director general del club, Héctor Galán, destacó el “esfuerzo” del consejo de administración para reforzar la plantilla con la llegada de dos jugadores internacionales, el pívot checo Ondrej Balvin y el base georgiano Rati Andronikashvili.



“Veníamos de una situación complicada con dos lesiones feas y largas - Tomeu Rigo y Toma Leimanis-, que nos dejaron el equipo un poco justo en la rotación. Con estas dos incorporaciones hemos compensado un poco la plantilla, que era nuestro objetivo”, explicó.



El dirigente asturiano valoró la “experiencia” y el “conocimiento” que ambos jugadores tienen del baloncesto español, lo que, a su juicio, facilitará su adaptación al sistema de juego del técnico Gonzalo Rodríguez Palmeiro.



“Balvin es un jugador grande, un pívot con muchísimo abanico de posibilidades en su juego. Lleva muchos años demostrando que es capaz de generar juego para él y para sus jugadores, algo que nos llamó la atención. Por su parte, Rati principalmente ocupa la posición de uno aunque puede desempeñarse en otras posiciones exteriores. Nos va a aportar, físico, intensidad defensiva y lectura del juego. Nos ayudará a tapar alguna carencia que teníamos”, afirmó.