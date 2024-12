A Xunta reducirá a burocracia en 2025 unificando as axudas para autónomos, dotadas con máis 40 millóns

A aposta de Galicia como motor de vertebración territorial e xeración de emprego levou á comunidade a ser recoñecida como Rexión Emprendedora Europea 2025, destacando o papel clave no tecido autónomo e emprendedor na economía galega e a eficacia das políticas implementadas para apoiar o traballo por conta propia. Para consolidar este liderado e continuar fortalecendo o ecosistema autónomo, a Xunta de Galicia destinará 32 millóns de euros no ano 2025 a medidas e programas enfocados na promoción do emprendemento e no apoio aos autónomos entre as que se atopa a consolidación da Rede de Polos de Emprendemento, un proxecto que xa conta con 15 oficinas repartidas por todo o territorio galego e que, ata o momento, asesorou máis de 2.900 proxectos empresariais. Estas oficinas actúan como puntos de apoio para emprendedores e autónomos, ofrecendo orientación e recursos personalizados que facilitan o desenvolvemento e a consolidación das súas ideas de negocio.



Dentro desta estratexia destaca o Plan Remuda, que busca facilitar a substitución ou transmisión de negocios establecidos no territorio galego. Este programa é esencial para garantir a sustentabilidade e continuidade das empresas, especialmente no contexto de xubilacións ou cambios de titularidade. Grazas a esta iniciativa, conéctanse persoas que queren vender ou alugar os seus negocios con compradores interesados, apostando pola viabilidade de proxectos xa consolidados. Complementariamente, a Xunta reforza esta liña de apoio co Bono Remuda, dotado de 1,2 millóns de euros, que fomenta a remuda xeracional no tecido produtivo galego. Ademais, súmanse accións para seguir impulsando e revitalizando o comercio local, no que os autónomos teñen un gran peso, como a reactivación dos Bonos Activa Comercio este luns.

Mapa de Emprendemento

Ademais do Plan Remuda, a Xunta ten en marcha outras medidas innovadoras para impulsar o emprendemento e mellorar o acceso aos recursos por parte de autónomos e emprendedores. Entre estas iniciativas destaca a creación do Mapa de Emprendemento, unha ferramenta que identifica as oportunidades e os recursos dispoñibles en diferentes áreas de Galicia, permitindo unha planificación máis eficiente para emprendedores. Tamén se inclúe a publicación de microguías informativas, que son documentos prácticos con información detallada sobre diferentes aspectos do proceso emprendedor, desde a creación dunha empresa ata o acceso a financiamento. Ademais, recentemente inaugurouse o Centro de Orientación ao Emprendemento, que coordinará as actividades de orientación laboral e innovación para o emprego en Galicia, funcionando como un nexo entre a Rede de Polos e as oficinas de emprego, potenciando así a conexión entre o talento local e as oportunidades dispoñibles.



Outro dos piares do plan da Xunta para o ano 2025 é a redución da carga burocrática que afrontan os autónomos e emprendedores. Por primeira vez, todas as axudas específicas dirixidas a este colectivo serán unificadas nunha única orde administrativa cunha dotación total de máis de 40 millóns de euros. Esta medida busca non só facilitar o acceso ás subvencións, senón tamén simplificar os trámites e reducir os tempos de espera, ofrecendo unha experiencia máis sinxela e intuitiva para os beneficiarios. Dentro deste paquete de axudas destacan o programa de promoción do emprego autónomo e cota cero, cunha dotación de 28,9 millóns de euros enfocado a cubrir os gastos iniciais da actividade laboral, o Bono Autónomo, con 8 millóns de euros para consolidar proxectos empresariais con máis de 42 meses de actividade, o programa Nova Oportunidade, con 1,5 millóns de euros para apoiar aqueles autónomos que desexen emprender de novo tras experiencias previas, e as axudas á conciliación, cun millón de euros para facilitar a compatibilidade entre vida laboral e familiar. Así mesmo, a dotación de 360 millóns de euros ata 2027 da Axenda de Impulso ao Emprego Autónomo pretende fortalecer non só o tecido empresarial existente, senón tamén impulsar a calidade e sustentabilidade dos novos proxectos que se desenvolvan en Galicia.



Estas medidas reforzan o compromiso da Xunta co tecido autónomo, un sector que representa o 19% das afiliacións en Galicia, tres puntos por enriba da media nacional. Este liderado evidencia non só a capacidade emprendedora da comunidade, senón tamén a eficacia das políticas implementadas para fortalecer este segmento clave da economía. Este liderado supón un punto de partida para continuar avanzando cara a un futuro onde o emprendemento sexa sinónimo de éxito e progreso para toda a comunidade galega.

As cifras que consolidan o liderado emprendedor galego

