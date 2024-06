La Mulata: un legado familiar de calidad y tradición

Fundada por Mariano Nicolás García, La Mulata comienza su actividad en un pequeño local situado en la calle San Luis de A Coruña. Desde sus inicios, la empresa destacó por la calidad de sus productos y la dedicación a sus clientes. En aquella época, le fue concedida la distribución exclusiva para toda España de la marca de yerba mate argentina "Cruz de Malta". En 1971, La Mulata se trasladó a su actual local en la calle Francisco Catoira de A Coruña, donde sigue operando hoy en día.

En la actualidad, al frente de La Mulata se encuentra la tercera generación de la familia, manteniendo siempre los valores de calidad y servicio que estableció su fundador.

“Mariano era originario de un pequeño pueblo en Murcia, donde trabajaba como comerciante de especias para una empresa local. Su trabajo lo llevó a Galicia, donde conoció a su mujer y decidió establecerse definitivamente. En 1957 fundó su propia empresa bajo la marca La Mulata. Inicialmente, ofrecía una amplia variedad de especias y azafrás, incluyendo las tradicionales papelinas de azafrán”, afirma uno de los CEOs de La Mulata.



La expansión del negocio

Durante sus viajes, Mariano Nicolás descubrió un paquete de yerba mate, una infusión típica argentina, y decidió introducir este producto en el mercado español. Esta decisión se convirtió en un éxito, permitiendo a La Mulata ser uno de los primeros importadores de yerba mate en España.

A lo largo de los años, la empresa amplió su gama de productos. En 2007, La Mulata inició la importación de dulce de leche argentino. Diez años después, en 2017, establecieron una fábrica en España para reducir costos y asegurar la calidad del producto. Tras dos años de pruebas, en 2019, comenzaron la producción a gran escala.

Productos y diferenciación

Desde sus comienzos, las especias son molidas y envasadas en el momento en que el cliente realiza su pedido. De este modo, consiguen que el producto llegue en las mejores condiciones al cliente final, manteniendo su frescura y sabor.

Actualmente, La Mulata ofrece una variedad de productos, incluyendo yerba mate, especias y dulce de leche. La empresa se distingue por su compromiso con la calidad y la producción artesanal. Utilizan leche gallega y no emplean aditivos, colorantes ni aromas artificiales, asegurando que sus productos sean totalmente naturales.

"Nos diferencia, quizás, la calidad del producto. Nosotros lo hacemos todo de forma artesanal, usamos ingredientes de calidad. No usamos aditivos, no usamos colorantes, no usamos ningún aroma artificial. O sea, es un producto totalmente natural. Trabajamos principalmente en retail y gran distribución, colaborando con supermercados y exportando sus productos”, añade uno de los CEOs de La Mulata.

La Mulata es una empresa familiar que ha sabido adaptarse a los tiempos sin perder su esencia. Hoy sigue siendo un referente en el mercado de especias, yerba mate y dulce de leche en España. Con una sólida reputación construida a lo largo de décadas, La Mulata continúa creciendo y manteniendo viva la tradición y calidad que inició Mariano Nicolás García.