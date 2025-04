¿90€ por un "Mario Kart"? El precio que podría cambiar la industria

Título del Juego Año de lanzamiento Precio original (USD) Precio equivalente en 2025 USD (Ajustado por inflación) Consola/Plataforma

Super Mario 64 1996 69.99 135.70 Nintendo 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time 1998 59.99 110.60 Nintendo 64

Final Fantasy VII 1997 59.99 114.50 PlayStation

Grand Theft Auto III 2001 49.99 85.10 PlayStation 2

Halo: Combat Evolved 2001 49.99 85.10 Xbox

Grand Theft Auto IV 2008 59.99 86.30 PlayStation 3, Xbox 360

Call of Duty: Modern Warfare 2 2009 59.99 83.70 PlayStation 3, Xbox 360

The Last of Us 2013 59.99 76.40 PlayStation 3

Grand Theft Auto V 2013 59.99 76.40 PlayStation 3, Xbox 360

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2017 59.99 71.40 Nintendo Switch, Wii U

Red Dead Redemption 2 2018 59.99 69.50 PlayStation 4, Xbox One

Cyberpunk 2077 2020 59.99 65.70 PC, PlayStation 4, Xbox One

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 2023 69.99 72.80 Nintendo Switch