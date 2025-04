Así será a Feira Cabalar de Padrón | Programación, horarios e actividades

Padrón prepárase para acoller unha nova edición da Feira Cabalar da Pascua, unha das citas máis emblemáticas da primavera galega. O evento, de longa tradición e fonda pegada no calendario festivo e gandeiro da comarca do Sar, celebrarase o domingo 20 de abril e reunirá a gandeiros, criadores e amantes do mundo do cabalo de toda Galicia.

Concursos morfolóxicos (a partir das 10:00 horas)

A xornada comezará coa retirada de dorsais a partir das 9:30 horas, e ás 10:00 dará comezo o certame competitivo. Os concursos son puntuables para a XXIV Copa Galicia PRG e repartirán máis de 3.000 euros en premios entre as distintas categorías:

Cabalo Galego Pura Raza (sementais e eguas maiores de 3 anos)

(sementais e eguas maiores de 3 anos) Cabalos e eguas cruzados

Ponis

Pura Raza Árabe

Os premios van desde os 50 aos 170 euros por categoría e posición. Haberá tamén mencións para os exemplares mellor puntuados dentro do Cabalo Galego.

Espectáculo ecuestre (13:00 horas)

Ás 13:00 horas terá lugar un dos momentos máis agardados do día: un espectáculo ecuestre que incluirá:

Doma de alta escola

Doma á vaqueira

Redeas longas

Doma en liberdade

Fantasías e coreografías con cabalos

Exhibición de diferentes razas como o Pura Raza Española, Lusitano, Shetland e o propio Cabalo Galego

Esta parte da feira estará organizada coa colaboración da sección de doma de alta escola da Asociación Pura Raza Cabalo Galego.

Unha feira con historia e futuro

A Feira Cabalar da Pascua de Padrón non é só unha mostra do presente do sector equino en Galicia, senón tamén unha homenaxe viva á tradición gandeira do país. O evento combina patrimonio, cultura popular e profesionalización, sendo ao mesmo tempo un punto de encontro para criadores e un espectáculo familiar que cada ano medra en participación e público.