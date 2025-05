O CEIP Rosalía de Castro de Padrón celebra o seu medio século de historia

O conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, participou hoxe na celebración do 50 aniversario do CEIP Rosalía de Castro de Padrón, onde felicitou á comunidade educativa por “50 anos brindando unha ensinanza de calidade a diversas xeracións de padroneses”.

O titular de Educación da Xunta asistiu á descuberta dunha placa conmemorativa, percorreu as instalacións do colexio, conversou con profesorado, alumnado e familias e expresou o seu agradecemento polo esforzo diario que realiza todo o equipo. “Este colexio é un piar fundamental na vida da vila, cun impacto directo no crecemento persoal e académico do seu alumnado”, afirmou.

Na actualidade, o Colexio CEIP Rosalía de Castro conta con máis de 250 estudantes e está comprometido coa calidade educativa, apostando por unha formación integral, inclusiva e adaptada aos novos tempos. “Oxalá o colexio continúe cumprindo máis anos de excelente labor, mantendo o seu compromiso coa innovación pedagóxica, a equidade e o respecto polo medio ambiente”, engadiu.