Padrón honra a memoria democrática cun emotivo acto institucional este 14 de abril

Padrón prepárase para vivir este luns, 14 de abril, unha nova xornada de lembranza e compromiso coas liberdades e a xustiza social. O Concello celebrará a segunda edición do Día da Memoria Democrática Padronesa, un acto institucional que busca honrar ás vítimas da represión franquista e reivindicar os valores democráticos dende a identidade local.

O cartaz

A cita será no Auditorio Municipal, a partir das 18:00 horas, e contará cun completo programa no que conflúen música, literatura, memoria histórica e reivindicación.

Un acto con alma: música, memoria e recoñecemento

O evento abrirá cunha actuación da Banda Municipal de Padrón, seguida da lectura de textos por parte da asociación feminista Moradaura, recoñecida polo seu activismo na defensa da igualdade e os dereitos civís.

A música terá un papel protagonista grazas ao dúo de acordeóns Ad Libitum, que volverá ao escenario padronés despois do seu paso pola primeira edición, onde emocionaron ao público con pezas icónicas como ¡Ay, Carmela! ou o Himno de Riego.

Nesta ocasión, o momento máis emotivo será o recoñecemento a Alberte de Esteban Gracia, referente do movemento anarcosindicalista e destacado defensor da educación en galego. Foi tamén profesor no IES Macías o Namorado, deixando unha fonda pegada tanto no ámbito educativo como na memoria colectiva de Padrón.

Un paso firme cara á recuperación da memoria

Este acto chega nun momento simbólico para o municipio, poucos días despois da aprobación plenaria da proposta do goberno local para retirar os recoñecementos honoríficos concedidos a Francisco Franco en 1945, cumprindo así coa Lei de Memoria Democrática. Trátase dun xesto histórico que inaugura un proceso máis amplo de retirada de simboloxía franquista en espazos públicos, como parte dun compromiso firme coa dignificación das vítimas e coa verdade histórica.

Unha chamada á participación cidadá

O alcalde Anxo Arca, xunto á corporación municipal, participará no acto institucional que pechará esta xornada de lembranza. Dende o Concello anímase á veciñanza a participar activamente neste acto colectivo de memoria, que busca non só recordar, senón tamén construír un futuro máis xusto a través da verdade e da educación.