Gonzalo Rodríguez, nuevo entrenador del Obradoiro: “Quiero un equipo que emocione e ilusione”

El nuevo técnico del Monbus Obradoiro se mostró encantado del nuevo rol que ocupará: “Quiero transmitir mi sentimiento principal, que es agradecimiento para las personas que decidieron confiar en mí para este reto que tenemos delante, para los entrenadores y jugadores con los que trabajé durante mi trayectoria, y, por supuesto, a mi familia, que me apoya diariamente. Me siento muy feliz de ser entrenador de este equipo. Tengo mucha ilusión de que la gente que venga a ver a su equipo se sienta muy orgullosa. Creo que el baloncesto, como deporte, es un generador de ilusión. Soy una persona que todo lo que consiguió en la vida lo hizo a través de trabajo muy duro y quiero que se refleje en la pista. Quiero un equipo que emocione e ilusione, y que así alcance el objetivo marcado”.



Presentación de Gonzalo Rodríguez



También señaló que “esto es un sueño hecho realidad. Es conocida mi historia de amor con este club, la de mi familia y mi padre. Para mí esto es lo máximo: ser capaz de ser el entrenador como una parte de, como dice el nombre, el Club Amigos de Baloncesto. Creo que lo más importante son las personas y debo cuidar de la gente que está a mi alrededor. Entre todos apuntamos a la segunda parte: ‘Todos Xuntos, Obra’. Eso es fundamental. Todos debemos tener claro que el Obra es de todos, de los jugadores, cuerpo técnico, entrenadores, gente que trabaja en la sombra en el club, Consejo de Administración, aficionados y periodistas. El Obra es de la ciudad, de los chicos de la cantera y sus familias. Es algo muy grande, y no me veo como entrenador de baloncesto en este club, sino como una persona responsable de transmitir unos valores que hacen de este club, algo especial”.



El presidente del Consejo de Administración, Raúl López, destacó los aspectos personales y profesionales del nuevo entrenador: “Todos conocemos a nuestro Gonzalo. Ha estado los últimos catorce años vinculados al club, es un hombre de casa, ha nacido en Santiago y por ello estamos convencidos de que representa los valores de este club y de la ciudad. Atesora las características de trabajo, humildad, lealtad y conocimiento profundo del baloncesto después de una dilatada carrera profesional. Ha sido la conclusión a la que hemos llegado para determinar que un hombre de casa sea la mejor opción. Él conoce la casa y nosotros conocemos su implicación en estas últimas temporadas. Ha hecho un trabajo importante desde la discreción, y con una dedicación y un grado de compromiso muy alto. Le ha llegado el momento y la oportunidad. Tiene un alto conocimiento técnico y táctico, una gran capacidad de comunicación con los jugadores, con el cuerpo técnico, la directiva y los empleados del club. La afición le acogerá con cariño. Tiene, además, una forma de entender el baloncesto con su sello y estilo propio. Su liga ha sido la ACB, pero eso no quiere decir que no conozca la Primera FEB, que es una liga muy dura. Tiene estudiados a los jugadores, los equipos y a los entrenadores de esta liga. Es una persona trabajadora, tranquila y ligada al club. Es, también, un referente de Santiago, un entrenador de casa”.



El director general, Héctor Galán, elogió, también, la figura del nuevo entrenador: “Me sumo a la amplia exposición de motivos para la elección de Gonzalo. Le felicito. Ahora compartimos un reto complicado pero muy ilusionante. Era la primera piedra que queríamos tener. Él entendió desde el primer momento cómo debía ser el proyecto y qué teníamos que hacer para desarrollar una buena competición. Le deseo lo mejor, y me pongo a su disposición para empezar a trabajar en la confección del cuerpo técnico y la plantilla”.