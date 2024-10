Cristina Varela Lamas: “En mi consulta, hace años que comienzo el cribado a partir de los 40 años mediante mamografía”

En el Día Mundial contra el Cáncer de Mama SaludIdeal habla con la doctora Cristina Varela Lamas, especialista en Patología Mamaria y Cirugía Oncoplástica en el Hospital San Rafael. En una de las campañas de salud con más visibilidad del año, la doctora coruñesa habla de los avances, los retos y las realidades que rodean esta enfermedad. Las cifras hablan por sí solas, una de cada tres mujeres y uno de cada dos hombres sufrirán cáncer de mama. Se trata de una de las patologías con un porcentaje de sanación más alto (tiene una supervivencia media a 5 años del 85,5%, . La facultativa habla de la importancia de la prevención, la detección precoz y el papel de las mamografías, que salvan vidas. Los tratamientos también han avanzado mucho y los últimos avances caminan desde las cirugías medianamente invasivas hasta las terapias dirigidas.

- ¿Se puede prevenir el cáncer de mama?

- El cáncer de mama es causado por una combinación de factores. Algunos de estos factores de riesgo son modificables, sobre los cuales podemos actuar, recomendando realizar actividad física regular, alimentación saludable, evitar sobrepeso, disminuir consumo de alcohol, limitar uso de terapia hormonal, así como la lactancia materna, que resulta ser un factor protector. Por desgracia, el cáncer de mama es multifactorial y existen factores de riesgo no modificables (edad, sexo femenino, edad de menarquia y menopausia, etc.).

- ¿Qué tipos de cáncer de mama existen y cómo influye el historial familiar en el riesgo de desarrollar cáncer de mama?

- Existen distintas clasificaciones dependiendo de su invasión (infiltrantes o in situ), de su localización (ductales o lobulillares) y, además, pueden dividirse en subtipos moleculares, que vienen determinados por la ausencia o presencia de receptores hormonales (luminal A, luminal B, HER2 o triple negativo). Todo ello hace que podamos ofrecer tratamientos personalizados a cada paciente, según la subclasificación. El cáncer de mama causado por mutaciones genéticas sólo representa entre un 5-10% de los casos. El resto los trataremos como cáncer esporádico o con un componente de agregación familiar.

- ¿Cuál es la importancia de las mamografías en la detección temprana de cáncer de mama?

- La mamografía es la única herramienta de detección temprana capaz de reducir las muertes causadas por la enfermedad. Se considera el gold standard o “prueba de oro” en la detección temprana de cáncer de mama. Otras pruebas diagnósticas como la ecografía o la resonancia siempre serán pruebas complementarias a la mamografía.

- ¿A qué edad es recomendable comenzar a realizar mamografías y con qué frecuencia deberían hacerse?

- La edad a la que debería empezar el cribado de cáncer de mama sigue siendo objeto de debate y las guías clínicas se actualizan en base a la evidencia científica. Aunque el cribado actual de la Xunta establece un rango de edad entre los 45 a los 74 años, cada vez más países han adelantado la fecha de inicio y retrasado la de fin. En mi consulta, hace años que comienzo el cribado a partir de los 40 años mediante mamografía, y de forma anual o personalizada si existen antecedentes.

- ¿Qué papel juegan las autoexploraciones y el seguimiento médico en la detección temprana?

- La autoexploración mamaria es útil para conocer nuestras mamas y sus cambios a lo largo del ciclo menstrual. Se aconseja realizarla una vez al mes, tras finalizar la menstruación, o en cualquier momento del mes en caso de menopausia. Sin embargo, la autoexploración no debe sustituir a las pruebas de cribado de cáncer de mama ni a otras pruebas diagnósticas.

-¿Qué avances recientes existen en el tratamiento del cáncer de mama?

Existen avances en varios campos, desde el diagnóstico precoz, mediante el uso de biopsias líquidas, hasta avances en las pruebas de imagen y la cirugía. También hay avances en tratamientos oncológicos, con terapias dirigidas y la inmunoterapia, que es prometedora para algunos subtipos específicos de cáncer de mama.

¿Existen mitos sobre el cáncer de mama que le gustaría desmentir?

Hay muchos. Usar sujetador puede provocar cáncer de mama; no hay pruebas que respalden esta afirmación. También que usar antitranspirantes con aluminio provoca cáncer de mama; no hay evidencia que lo vincule. Hay quien piensa que el cáncer de mama siempre genera un bulto; no siempre es palpable y algunas veces se detecta solo mediante mamografía. Por último, que todos los tipos de cáncer se tratan de la misma manera; los planes de tratamiento varían mucho según las características del tumor y su clasificación molecular.

-¿Qué papel juegan la dieta y el ejercicio en la prevención del cáncer de mama?

- Aunque no podemos cambiar factores como el sexo, la edad o los genes, otros factores como la obesidad son modificables. La investigación muestra que el consumo de frutas y vegetales puede reducir el riesgo hasta en un 29%, y el ejercicio regular disminuye las probabilidades de recurrencia y muerte por cáncer de mama.

- ¿Qué les dirías a las mujeres que tienen miedo a someterse a chequeos o pruebas preventivas?

- Para eliminar el miedo a la mamografía es esencial estar bien informadas sobre los beneficios de la prueba. La mamografía puede reducir la mortalidad por cáncer de mama hasta en un 30%. La radiación es mínima, no genera efectos secundarios, y la compresión necesaria para obtener una buena imagen es progresiva y dura solo unos segundos.