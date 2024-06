Investigadoras gallegas abordan el potencial de los biomateriales para combatir el cáncer

La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) y la Diputación de Pontevedra están desarrollando la quinta edición del “Ciclo de Conferencias Aida Fernández Ríos”. Se trata de una actividad gratuita destinada a despertar el interés del gran público sobre temas de actualidad científica con repercusión social, impulsando además la enorme labor científica que se lleva a cabo en Galicia. Mañana jueves, 6 de junio, se celebrará la última jornada de esta edición, a partir de las 19:00 horas. Podrá seguirse en línea -el enlace se obtiene una vez registrados en la página web de la Diputación-.

Los biomateriais permiten crear tumores artificiales, con el fin de descubrir nuevas dianas terapéuticas y avanzar hacia una medicina personalizada

Esta sesión, que lleva por título “Inmunoterapia e cancro", contará con la participación de dos científicas. Por un lado, intervendrá Bárbara Blanco Fernández, investigadora del departamento de Farmacología, Farmacia y Tecnología Farmacéutica del Instituto de Materiales (iMATUS) de la Universidad de Santiago. Hablará sobre la importancia de los biomateriais para combatir el cáncer.

La experta explica que, “os biomateriais son substancias destinadas a interactuar co corpo humano, os órganos, os tecidos ou as células e inclúen compostos como metais, plásticos, cerámicas ou proteínas”. A modo de ejemplo, indica que los biomateriais son ampliamente utilizados como implantes dentales, válvulas cardíacas, suturas, biosensores, agentes de contraste, sistemas para liberar medicamentos como nanopartículas y mismo para regenerar tejidos.

A investigadora salienta que unha das aplicacións máis relevantes dos biomateriais é a súa utilidade para estudar e combater o cancro. En esta línea, señala que “o tratamento actual do cancro baséase no uso da cirurxía, quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia. Non obstante, estes tratamentos presentan numerosas desvantaxes como a falta de eficacia en tumores avanzados e o gran número de reaccións adversas nos pacientes”. Frente a estos tratamientos, pone de relieve que “nos últimos anos estanse a desenvolver numerosas terapias para abordar distintos tipos de tumores usando biomateriais, como é o caso de nanopartículas que encapsulan fármacos antitumorais para un tratamento localizado máis efectivo e con menos reaccións adversas; nanopartículas magnéticas para extirpar tumores; ou hidroxeles encapsulando células para combater o tumor, como as células CAR-T ou células suicidas. Estes novos sistemas mesmo poden incluír axentes de contraste para unha detección precoz do cancro”.

Bárbara Blanco pone de relieve que los biomateriais también permiten estudiar la fisiopatoloxía del cáncer. En relación a esto, explica que es posible encapsular las células tumorais para crear tumores artificiales, con el fin de descubrir nuevas dianas terapéuticas y marcadores tumorais, que ayuden en el cribado de fármacos en ensayos preclínicos, o mismo para avanzar hacia una medicina personalizada.

Las propias células del paciente cómo nuevo paradigma en el tratamiento del cáncer

En esta última jornada también va a participar Mariona Baliu Piqué, responsable del Centro de Fabricación de Terapias Avanzadas de Galicia -Galaria EPSS- del Servicio Gallego de Salud. Se va a centrar en las células CAR-T cómo nuevo paradigma en el tratamiento del cáncer.

La investigadora explica que “o tratamento con células CAR-T é unha inmunoterapia novidosa baseada en células que ten como obxectivo redirixir o propio sistema inmunolóxico do paciente para que poida recoñecer, atacar e eliminar un tumor”. Indica que el material de partida de los medicamentos CAR-T son las propias células del paciente, normalmente cosechadas mediante aféresis, una técnica que permite separar los componentes de la sangre, seleccionando los necesarios para su aplicación médica.

“Para fabricar estes medicamentos, unha vez que as células do paciente chegan ao centro de produción, primeiro actívanse, transdúcense mediante vectores virais que codifican o receptor CAR e expándense durante aproximadamente 10 días; finalmente, criopresérvanse”-señala la experta-. Una vez que el paciente está listo para recibir el tratamiento, el producto de células CAR-T se envía al hospital y infúndese en su destinatario.

La experta manifiesta que las perspectivas futuras en este campo incluyen el desarrollo de células CAR-T frente a tumores sólidos, terapias dirigidas a más de un antígeno a la vez, así como otras inmunoterapias celulares, como las células CAR-NK o la terapia TIL, una técnica pionera para el tratamiento del cáncer basada en extraer linfocitos del propio tumor. Además, apunta que los tratamientos con células CAR-T están empezando a emplearse cómo primera y segunda línea de tratamiento en ensayos clínicos, lo que podría acercar grandes beneficios terapéuticos.