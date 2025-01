Las respuestas del Dra. Alba Martínez

La Dra. Alba Martínez especialista en Psicología, respondió esta semana a las preguntas de los lectores a través de la sección Tu Especialista Responde

A través del TER, aclarará las dudas propuestas desde El Ideal Gallego respecto al ámbito de la Psicología,Cómo afrontar los retos del nuevo año.

A continuación, las respuestas a las preguntas de los lectores:

¿Cómo podemos establecer metas más realistas y evitar la frustración cuando nos enfrentamos al deseo de cumplir demasiados objetivos?



El secreto radica en priorizar y desglosar. La psicología sugiere usar la técnica SMART; es decir, que los objetivos que nos proponemos sean específicos (Specific), medibles (Measurable), alcanzables (Achievable), realistas (Realistic) y de duración limitada (Time-bound) para generar control y rumbo de hacia dónde debemos dirigirnos. Además, es esencial reflexionar sobre el “por qué” detrás de cada meta: ¿estás persiguiendo algo que genuinamente deseas o lo haces por presión externa? Esto te ayudará a filtrar objetivos que no son significativos para ti. En lugar de abarcar demasiado, enfócate en 2-3 objetivos pero que realmente sean significativos para ti. Dividirlos en pequeños pasos manejables, lo que en psicología llamamos “metas de proceso”. Esto reduce la sobrecarga cognitiva y crea una sensación de logro progresivo.

¿De qué manera podemos manejar la presión social asociada con las expectativas de “lograr más” en el nuevo año?



La presión social suele provenir de comparaciones externas, necesidad de complacer o falta de límites. Al margen de lo que necesiten o esperen los demás es importante no traicionarse a uno mismo y cuidarse. Es importante que la comparación sólo sea contigo mismo, ya que no hay dos vidas iguales. No hay un único camino o una edad objetivo para ciertos hitos, por ejemplo, hay muchas formas de ser madre, diversas edades para ir a la universidad y múltiples formas de trabajo. Debemos ser flexibles y buscar la manera de cada uno.



¿Qué impacto tiene nuestra salud emocional en el cumplimiento de nuestras resoluciones de año nuevo?



Nuestras emociones nos influyen en cada paso que damos. Por eso, cuando nos sentimos emocionalmente bien, nuestra motivación, capacidad para tomar decisiones y resistencia al estrés mejoran. Sin embargo, cuando nos sentimos bajos, anímicamente hablando, tanto la energía como la motivación decaen. Cuando esto ocurre, es evidente que nos cuesta más lograr aquello que perseguimos, o simplemente pasa a un segundo o tercer plano porque la prioridad es restaurar el equilibrio y sentirse bien al margen de metas externas.

¿Qué estrategias psicológicas se pueden aplicar para superar la procrastinación y ser más constante con nuestras resoluciones?



La realidad de la procrastinación es que solemos hacerlo con aquellas cosas importantes para nosotros, importantes para nuestra autoestima y con las que tenemos miedo a fracasar o confirmar que no valemos. Por eso, posponemos ese momento todo lo que podemos. Primero es importante que seas consciente de ello. Pero también puedes usar herramientas como el time blocking: dividir tu día en bloques de tiempo dedicados exclusivamente a una tarea. O la técnica de los “dos minutos”, que consiste en comenzar una tarea diciendo: “Lo haré solo por dos minutos”. Esto elimina la barrera inicial y activa el principio de inercia conductual. Además, establece un sistema de recompensas pequeñas para cada avance.