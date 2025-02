Alexandre Otero e María Platero brillan na IX Carreira por Montaña A Camelia en Vedra

A IX Carreira por Montaña A Camelia reuniu este domingo en Vedra a 700 participantes nunha das probas máis prestixiosas do trail galego. O evento, organizado polo Club de Montaña Vértice e o Concello de Vedra, contou cun percorrido que atravesou os concellos de Vedra, Boqueixón e A Estrada, e incluía catro carreiras de trail, unha andaina e tres probas infantís.

A proba raíña, o Trail do Pico, que este ano foi ademais campionato de clubs Xunta de Galicia de carreiras por montaña e primeira proba da copa galega, tivo como vencedores absolutos a Alexandre Otero, do CDM Vértice, e a María Platero, de Trialeros Toxos&Birras. Ambos corredores dominaron con autoridade, imprimindo un forte ritmo desde o inicio e deixando sen opcións aos seus rivais.

Un dos momentos da competición

No podio masculino, acompañaron a Otero Rubén Insua, tamén do CDM Vértice, en segunda posición, e Yago Breijos, do CDM Xesteiras, en terceira. No feminino, completaron o podio Tamara García e Alicia Cimpean, ambas do GTR Galaico Trail Run. Ademais, o premio ao mellor equipo mixto foi para o CDM Vértice.

Na distancia de 33 km, coa emblemática subida ao Pico Sacro, tamén se decidiron os títulos de campións galegos de clubs, que outorga a Federación Galega de Montañismo. O Castelos Trail Club proclamouse campión na categoría masculina, con Castro Trial e GMTA&Chuvoners no podio. No apartado feminino, o título foi para GTR Galaico Trail Run, seguidas do CDM Vértice e Tribu Trail.

Outras distancias, máis emoción

O Trail do Castro, de 22 km e con paso polo Coto do Castro na Estrada, viu a vitoria de Julio Martino, do CDM Valdeón, e de Lucía Peón, de Calquera Cousa, equipo que tamén levou o premio ao mellor equipo mixto.

Na proba do Trail das Fervenzas, de 14 km e que tivo como referencia as fervenzas do Pontillón e Codeso, os gañadores foron Alberto González, de Entrenarunning, e Belén Riádigos, do GTR Galaico Trail Run.

Para aqueles que se iniciaban no trail, o Trail da Cruz do Couto, de 9 km, permitiu ver como os máis rápidos eran Diego Ferreira, de Tribu Trail, e Lucía Taboada, de Acade.

No apartado infantil, na categoría “Salmóns” venceron Álvaro Fernández Rúa, do Vértice, e Ainhoa Galán, do Atletismo Moraña. Na categoría “Troitas”, os máis rápidos foron Ismael Barros, do Atletismo Moraña, e Ainhoa Reboiras, de Atletismo Obradoiro. Finalmente, entre os máis pequenos, os “Escalos”, os triunfadores foron Mateo Vilela, do Club Atletismo Millaraio, e Daniela Pacheco.

A IX Carreira por Montaña A Camelia reafirma así o seu lugar como unha das probas referencia do trail en Galicia, combinando un alto nivel competitivo cunha gran participación e un ambiente festivo para corredores de todas as idades.