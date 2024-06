6d6, a asociación que mantén viva a paixón polos wargames e os xogos de mesa

Para calquera amante dos xogos de mesa a Asociación 6d6 é un paraíso. Un pode pasar un venres pola tarde polo número 78 da rúa das Cancelas e botar unha ollada ao ambiente. Fan do Warhammer ou do Parchwork? Simplemente interesado en compartir unha xornada de xogos? O lugar é idóneo.

A Asociación 6d6 iniciou a súa andaina no 2012 co obxectivo de configurar un espazo de reunión para xogar aos máis variados xogos de mesa, de estratexia ou de miniaturas, pero tamén para facer visible esta afección como “forma de ocio normal” fronte á concepción negativa que se tiña dela nos anos noventa.

Emilio Fernández Rial é na actualidade o presidente da asociación, e xunto a el traballan outras catro persoas: Daniel e Adrián coma vogais, David coma tesoureiro, e Evaristo coma secretario. Xuntos ocúpanse de sacar adiante esta iniciativa que consideran necesaria e atraente.

Desde o seu comezo a asociación foi medrando progresivamente, de xeito que a súa localización cambiou en función das necesidades de espazo. O seu primeiro emprazamento foi na Gentalha do Pichel, cando só eran seis persoas á fronte da iniciativa. De aí o nome da mesma, 6d6.

Na actualidade, sendo un total de 31 socios e máis persoas que participan das xuntanzas, o local que ocupan preto do centro comercial cobre todas as súas necesidades.

Xogadores durante unha partida | CEDIDA

Variedade de xogos

Na Asociación 6d6 calquera persoa que se achegue pode gozar dunha grande variedade de xogos. Durante a semana o máis habitual é que se practique “xogo libre”, isto é, que se decide sobre a marcha a que xogo se dedicará a tarde.

As mesas do local, así como os estantes que cobren as paredes, están cheas de xogos entre os que se poden escoller os que máis apetezan. Parte dos xogos son dos socios, que pola súa cota teñen dereito a un espazo para gardalos, outros son doazóns de tendas e o resto foron comprados grazas ás achegas dos membros.

As estanterías están ateigadas de xogos de mesa

Existe un grupo de WhatsApp no que os participantes falan previamente sobre os seus intereses para a xornada de “xogo libre”. Propóñense varias ideas, que poden ir desde os wargames ata xogos que acaban de saír ao mercado e que alguén devece por probar.

En xeral son xogos rápidos que se rematan na tarde —desde partidas de vinte minutos ata outras que poden estenderse ata tres horas, coma no caso do Warhammer—, e non son tantos os que duran varias sesións, como acontece cando se organizan partidas de rol e que xa se enmarcan en eventos excepcionais.

Durante unha sesión de xogo libre, un venres tarde | CEDIDA

Doutra banda están os “xogos organizados”, que están xestionados desde o equipo de socios e que xa teñen unha temática definida. Son anunciados con tempo e moitas veces serven para captar a atención de novos xogadores.

Ao longo dos seus máis de dez anos de existencia teñen participado e organizado outras actividades: ligas e torneos, xornadas —famosas foron as Xornadas Warp— e colaboracións con outras entidades como a biblioteca pública Ánxel Casal —programa Boas Noites— ou coa Asociación Cultural e Xuvenil ITACA —Noites Alternas—.

A maiores, a Asociación 6d6 programa de cando en vez xornadas de portas abertas para, precisamente, atraer a máis xente ás súas sesións. Ás veces son no propio local e outras en espazos coma o Centro Xove da Almáciga.

A última foi o pasado 4 de maio e dedicárona a Star Wars, coincidindo coa data na que se celebra o día da coñecida saga de fantasía. Así e todo, en novembro sempre celebran unha.

Un espazo agradable

Emilio afirma que a acollida das xornadas e boa e envía un convite a calquera persoa que queira botar un ollo ás actividades que realizan no seu local: “Que veñan, que coñezan a xente, que miren e proben a que se xoga”.

Actualmente, a maior parte das persoas que participan das xuntanzas son homes e botan en falta presenza feminina, dado que a afección polos xogos non entende de xéneros. En liñas xerais a idade media rolda os trinta ou corenta anos, polo que se trata de persoas que levan sendo devotos deste pasatempo moito tempo.

As partidas son divertidas, pero requiren concentración | CEDIDA

O ambiente que se palpa no local da Asociación 6d6 é, para o seu presidente, agradable: “Aínda que non sexamos todos amigos, levámonos ben. O habitual é que se formen grupos por xogos”.

Gran parte dos xogadores chegaron á Asociación 6d6 polo boca a boca, pero tamén de xente que a descobre por casualidade e se pon en contacto coa súa directiva. Outros son coñecidos e tamén contan con público que chegou a partir de tendas de xogos nas que tamén hai espazos para xogar. De feito, a Asociación 6d6 nace a partir dun pequeno grupo que se reunía nunha tenda para facer o mesmo que agora fan no seu local.

Desde a Asociación 6d6 convidan a calquera persoa a pasar polo número 78 da rúa das Cancelas. Prometen bo ambiente e moita diversión.

Onde: Rúa das Cancelas 78 (acceso desde a Rúa de Vicente Risco), 15703 – Santiago de Compostela

Cando: Normalmente os venres pola tarde, aínda que todo é falalo

Contacto: contacto@asociacion6d6.com