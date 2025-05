A USC incrementa o número de prazas de aloxamento nas súas residencias para estudantes

A Universidade de Santiago convoca un total de 960 prazas de aloxamento no seu Servizo Universitario de Residencias para o curso 2025-2026, o que supón un incremento de 50 con respecto ao curso actual, todas elas destinadas a estudantado. As persoas interesadas dispoñen de prazo ata as 14 horas do 26 de xuño para presentar a súa solicitude.

Do total, 856 resérvanse para estudantes de grao, 30 de mestrado, 21 para estudantes de programas de doutoramento a tempo completo e investigadores en formación, 5 para posgraos propios e as restantes para membros da comunidade universitaria con necesidades educativas específicas derivadas dunha condición de discapacidade.

A lista provisional de solicitudes admitidas e excluídas coñecerase o 22 de xullo e, logo do prazo de emendas, a definitiva será pública o 31 de xullo. Como novidade este ano, en cada movemento da lista de agarda será preciso que as persoas solicitantes confirmen expresamente o seu desexo de permanecer nela. Para iso, recibirán un aviso móbil en formato SMS que os advirta da situación na que se atopan nesa lista.



A Universidade de Santiago é a que máis prazas públicas de aloxamento dispón para o seu estudantado de todo o Estado. En concreto para o vindeiro curso, no campus compostelán ofrece as residencias universitarias Monte da Condesa e Burgo das Nacións e os colexios maiores Fonseca e Rodríguez Cadarso.

Poderán ocupar a súa praza dende o 4 de setembro de 2025 ata ao 31 de maio de 2026, e unha vez rematado este período, os/as residentes/colexiais que desexen continuar no SUR deberán solicitalo mediante a Convocatoria de verán 2026.