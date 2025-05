Acusan al Concello de Santiago de ocultar la contratación de 29 VTC ilegales durante un evento oficial

El portavoz del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, ha acusado este lunes al gobierno local de haber contratado de forma ilegal hasta 29 servicios de VTC durante el encuentro de Ciudades Patrimonio celebrado el pasado mes de marzo, y de mentir para ocultarlo.

Borja Verea

El líder popular denunció que el ejecutivo municipal “vai ser o primeiro goberno da historia de Santiago que terá que multarse a si mesmo por 29 expedientes de sanción, coa vergoña engadida de intentar ocultar todo isto con mentiras descaradas”.

Documentos oficiales contradicen al Concello

Según explicó Verea, el PP compostelano ha tenido acceso a documentación oficial que demostraría la contratación directa de estos servicios por parte del Ayuntamiento, contradiciendo así la versión ofrecida por la alcaldesa, que había atribuido la responsabilidad al gerente del Grupo Ciudades Patrimonio.

“Hoxe sabemos que iso non é certo e, polo tanto, mentiron aos cidadáns e aos medios de comunicación”, afirmó.

El 14 de marzo, inspectores de transporte identificaron un vehículo VTC realizando un servicio contratado por el propio Concello. Según el PP, ese no fue un caso aislado: “sabemos que foi o Concello quen se comunicou coa empresa de VTCs para organizar todos os traslados e sabemos que a VTC identificada era a punta do iceberg, xa que podemos estar falando de ata 29 traxectos ilegais feitos nesas datas”.

Críticas a la doble moral del gobierno municipal

Verea arremetió contra la incoherencia del Ejecutivo local en materia de movilidad: “A pesar de ter o peor servizo de autobuses de España e, como consecuencia disto, ter o servizo de taxis desbordados, o goberno local prohibía a todos os cidadáns a utilización de VTCS dentro de Santiago, incluso anunciaba que estaba sancionando a VTCs que facían estes servizos urbanos. E, ao mesmo tempo, agora sabemos que contrataba e organizaba 29 servizos de VTCs ilegais”.

En ese sentido, se preguntó: “Por que non contrataron 29 servizos de taxis como temos que facer todos os cidadáns? Por que levan 2 meses ocultando toda esta información e mentindo á opinión pública?”.

¿Quién pagará las multas?

El portavoz del PP también advirtió de que las sanciones derivadas de estas contrataciones ilegales podrían suponer entre 60.000 y 180.000 euros para las arcas municipales, y cuestionó si la alcaldesa asumirá personalmente la responsabilidad: “vai pagar a alcaldesa esas cantidades?”.

Además, denunció una actitud de impunidad por parte del gobierno: “non podemos permitir que o goberno encargado de cumprir as normas sexa o primeiro que as incumpre, e ademais dun xeito tan groseiro”.

Nuevas preguntas sin responder

Verea se mostró especialmente crítico con la falta de explicaciones: “así dedícanse a freír a multas a todos os veciños, mentres eles son os primeiros en incumprir, e ademais negando, mentindo, e botándolle a culpa a terceiros inocentes”.

Y concluyó con una batería de preguntas: “alguén pensa asumir algún tipo de responsabilidade? Quen dá a orde de mentir á cidadanía? Que se quería ocultar con esta mentira mantida no tempo? Vanse tramitar e investigar os 29 expedientes de sanción como consecuencia dos posibles 29 traslados ilegais?”.

Finalmente, recordó otros episodios polémicos de la actual corporación municipal: “foi o primeiro goberno da historia que incumpriu un informe de Patrimonio e danou gravemente a Praza do Obradoiro; foi o primeiro goberno que levou o retraso do pago a provedores a cifras históricas; e vai ser o primeiro goberno da historia de Santiago que terá que multarse a si mesmo por 29 expedientes de sanción, coa vergoña engadida de intentar ocultar todo isto con mentiras descaradas impropias dun goberno que non nos merecemos os composteláns”.