Adrián Villa denuncia "sectarismo" do BNG ao ser excluído dun acto do que formaba parte

O concelleiro do Partido Popular en Santiago de Compostela, Adrián Villa Torres, criticou publicamente a súa exclusión dun acto relacionado co Refuxio de Animais de Bando. A través dunha comunicación oficial dirixida á alcaldía, Villa Torres expresou o seu malestar por non ser avisado nin convocado á presentación do libro-guía Os Bolechas e o Refuxio, celebrada na mañá deste luns, 18 de novembro, no CEIP Mestre Rodríguez Xirirei.

Adrián Villa Torres

Segundo o concelleiro, a publicación oficial na páxina do Pazo de Raxoi indicaba que acudiran “representantes que conforman o padroado”, pero denunciou que a ausencia de invitación evidencia, na súa opinión, un “sectarismo” por parte do BNG cara ao grupo político que representa, lembrando ademais que o PP conta coa maioría na Corporación Municipal.

A carta do concelleiro ao Goberno local

Adrián Villa Torres avanzou que pedirá explicacións sobre o ocorrido na próxima reunión do padroado do Refuxio de Animais de Bando. A denuncia foi compartida nunha carta formal, reflectindo un posible conflito interno entre os membros deste organismo municipal.