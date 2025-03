Alarma nos centros socioculturais: a concesionaria deixa o servizo este mes e 60 persoas poderían perder o seu emprego

A Rede de Centros Socioculturais de Santiago enfróntase a unha crise sen precedentes, segundo denuncia a CIG nun comunicado remitido aos medios. As delegadas sindicais alertan de que este servizo municipal "se define en termos de inestabilidade, precariedade e desgaste humano" e aseguran que a concesionaria actual, Serviplus, deixará de prestar o servizo este mes de marzo, antes de que se adxudique un novo contrato. A consecuencia inmediata sería a perda de emprego para 60 traballadoras e a suspensión de actividades para miles de persoas usuarias.

Segundo o comunicado da CIG, a situación da rede foi empeorando ao longo dos anos debido á falta de planificación, afectando especialmente ás instalacións situadas no rural, "un dos elementos máis desatendidos e abandonados".

Centro Sociocultural A Trisca

Ademais, o sindicato critica que o goberno municipal actual non tomou medidas para evitar o colapso, permitindo que unha empresa abandone o servizo sen substitución inmediata. No seu comunicado, aseguran que Serviplus leva meses avisando da súa situación económica insostible: en xullo de 2024 advertiu da necesidade de rescindir o contrato se non se resolvían os problemas de pagamento; en outubro presentou unha solicitude formal de rescisión; e desde novembro vén denunciando atrasos no pago de nóminas. Finalmente, o pasado febreiro confirmou que deixará o servizo en marzo.

Ante este escenario, as delegadas sindicais pregúntanse cal é o "plan B" do Concello para evitar que a rede de centros colapse. "Vai permitir que 60 persoas vaian á rúa? Que se cancelen máis do 80% das actividades? Que se pechen instalacións no rural e se suspendan servizos no centro?", cuestionan.

A CIG reclama unha reunión urxente coa alcaldesa, Goretti Sanmartín, e co concelleiro de Medio Ambiente e Convivencia, Xan Duro, e insiste en que a única solución viable é a municipalización do servizo. "O desmantelamento da rede só pode pararse cunha xestión directa por parte do Concello", conclúe o sindicato.