Los alcaldes de la comarca deciden una nueva ubicación para el futuro parque de bomberos

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, presidió ayer en el pazo de Raxoi una reunión con los alcaldes y alcaldesas de los municipios implicados en el proyecto de comarcalización del servicio de bomberos, para informar sobre los avances de la iniciativa. En la cita, el concejal de Movilidad y Convivencia, Xan Duro, presentó el anteproyecto del nuevo edificio del parque de bomberos, que finalmente se ubicará en la Avenida do Cruceiro da Coruña, en lugar de Salgueiriños, como estaba previsto inicialmente.

Según explicó Duro, la nueva localización recibió el respaldo unánime de los municipios involucrados al considerar que “garante unha mellor operatividade para os demais municipios implicados”. Asimismo, Sanmartín destacó que “todos os alcaldes e alcaldesas recibiron con satisfacción o anteproxecto do parque comarcal na nova localización, que garante mellores tempos de resposta diante de calquera emerxencia nos diferentes municipios”. Según la regidora, la reunión se cerró con el consenso de que esta infraestructura “debe estar na avenida do Cruceiro da Coruña e non hai mellores alternativas”.

Un momento del encuentro

Manos a la obra

En cuanto a los próximos pasos, el concejal de Movilidad y Convivencia explicó que “o Concello de Santiago xa está preparando a documentación para a licitación da redacción do proxecto unha vez teñamos asinado o convenio para a comarcalización”. En esta línea, Sanmartín apuntó que en la reunión de esta mañana también se discutió la necesidad de tramitar conjuntamente el convenio de comarcalización del servicio de bomberos y el de creación de la nueva infraestructura, con el fin de agilizar los trámites y facilitar la puesta en marcha del proyecto.

La alcaldesa resaltó que “existe un acordo político claro entre Concello, Consorcio Provincial de Bombeiros e Xunta de Galicia, e agora é o persoal técnico das tres administracións o que está avaliando técnica e xurídicamente a proposta de convenio”. Además, subrayó que “a vontade das tres administracións e de todos os concellos implicados, en particular tamén do de Santiago, é que o servizo empece a funcionar canto antes, e o compromiso de todos e todas é axilizar todos os trámites na medida do posible”.

La reunión en Raxoi contó con la participación de los alcaldes y alcaldesas de Ames, Blas García; Teo, Lucía Calvo de la Uz; Boqueixón, Ovidio Rodeiro; Val do Dubra, Diego Díaz; Brión, Pablo Lago; O Pino, Manuel Taboada; y Oroso, Alexander Doval. Vedra estuvo representado por el segundo teniente de alcalde, Enrique Vázquez, mientras que la alcaldesa de Trazo, Josefina Suárez, no pudo asistir.