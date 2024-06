La alcaldesa de Santiago rechaza el "alarmismo" del PP y cree que "muchas de las VUT" no se acogerán a los 60 días

La alcaldesa de Santiago de Compostela, la nacionalista Goretti Sanmartín, ha rechazado el "alarmismo" del PP local y ha considerado que muchas de las viviendas de uso turístico (VUT) de la ciudad no se acogerán a los 60 días.

Así se ha pronunciado este jueves al ser preguntada por las críticas a la ordenanza de las viviendas anunciada por el Ayuntamiento por parte del PSOE y PP. En concreto, los populares temen que la ciudad "se llene" de VUTs durante dos meses, mientras los socialistas reprochan la "ambigüedad" de la alcaldesa.

Al respecto, la regidora ha incidido en que la ordenanza marca la comunicación de los usos asimilados de los 60 días al Ayuntamiento y ha recordado que ya existe una modificación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) para regular estos usos turísticos, por lo que no puede "regularidazarse" ningún uso que "quede fuera de la legalidad". "No se puede volver atrás y no se puede ahora decidir resucitar un planeamiento que, estos momentos, está ya vigente y es así", ha incidido.

Por ello, ha considerado que es momento de "dejarse de polémicas" y trabajar "hacia delante" y ha asegurado que entienden que "no todo el conjunto de las viviendas de uso turístico va a acogerse a los 60 días".

A este respecto, ha incidido que en "muchas" de ellas "ya están en una situación de ilegalidad total" porque están en la Zona Vieja en un contexto en el que "en la ciudad histórica no las puede haber". "Otras, entiendo que es más probable que se acojan al alquiler de larga duración y que prefieran hacer un alquiler tradicional a familias para establecerse durante una serie de tiempo", ha afirmado.

Dicho esto, ha incidido en que habrá "algunas" a las que sí le compense compaginar estos 60 días de uso turístico con el alquiler a estudiantes.

Por ello, ha criticado el "alarmismo" del PP al asegurar que la ordenanza va a convertir Santiago en una "VUT". "Creemos que eso no va a ser lo que va a dar lugar esta ordenanza que, insisto, lo que hace es desarrollar algo que ya quedó aprobado hace más de un año", ha apuntado.

La regidora ha incidido en que la modificación del PGOM "quedó aprobada hace más de un año" y que lo que hace el gobierno local es "competarla" al decir qué tiene que hacer la gente que tiene propiedades para comunicarlo al Ayuntamiento.

Con todo, ha reconocido que, como no se pueden "adelantar a los hechos", si se produjese alguna consecuencia que no se considerase positiva, se analizará y se tomarán las decisiones pertinentes.

Por otra parte, preguntada por los avances en el acuerdo con la Xunta para el aparcamiento del Hospital Clínico, la regidora ha confirmado que les llegó al Consistorio una propuesta por parte del Gobierno gallego que analizarán en los próximos días. "En todo caso, creemos que está todo encaminado de forma positiva", ha dicho.