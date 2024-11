Alerta en Santiago de Compostela por la nueva estafa del autobús urbano

El Ayuntamiento de Santiago de Compostela ha advertido a la ciudadanía sobre una estafa que circula en redes sociales, utilizando el logotipo y la imagen de TUSSA, la empresa de transporte público de la ciudad. En una publicación en su cuenta oficial de Twitter, el Concello alerta: “Estase a difundir unha estafa a través das redes sociais utilizando a imaxe de TUSSA. Non abras o link, non achegues datos persoais, e non difundas!”

La estafa promete una supuesta tarjeta de transporte gratuita para los residentes de Santiago como parte de una celebración del aniversario de TUSSA. Según el mensaje fraudulento, esta tarjeta ofrecería viajes ilimitados en autobuses por seis meses a un costo de solo 2,35 euros, incitando a los usuarios a hacer clic en un enlace sospechoso para obtenerla.

El Ayuntamiento recuerda a la ciudadanía que no debe abrir el enlace ni proporcionar ningún dato personal, ya que se trata de un intento de engaño para obtener información privada. Este tipo de fraudes suelen buscar engañar a los usuarios con ofertas llamativas y suplantar identidades de instituciones para parecer legítimos.

La Policía Local ya ha sido informada de este intento de fraude, y se recomienda a los vecinos de Santiago mantenerse alerta y verificar siempre la autenticidad de la información a través de los canales oficiales del Ayuntamiento o de TUSSA.