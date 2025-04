Alerta en Santiago por una "falsa camarera" que pide dinero a los clientes fingiendo que trabaja en el establecimiento

La cafetería Bellavista, situada en el compostelano barrio de Galeras, ha lanzado una alerta pública en redes sociales para advertir de una estafa que ha puesto en guardia tanto a clientes como a otros locales de hostelería de la zona.

El comunicado, publicado el pasado domingo 20 de abril, denuncia que una joven se está haciendo pasar por camarera del establecimiento para pedir dinero alegando que se ha quedado sin gasolina. La estafadora llega incluso a dar detalles concretos como el nombre del jefe y de compañeros de trabajo, y menciona otros bares cercanos para reforzar la credibilidad de su historia.

Tras la publicación, otras personas se han animado a contar experiencias similares. Una vecina comentó que una chica se le acercó pidiendo ayuda “con algo similar”, aunque en su caso no llegó a mencionar ningún bar:

A mí una chica me pidió ayuda con algo similar, no mencionó el bar pero sí que estaba por esa zona. Le dije que no tenía nada pero que pidiese ayuda a los de Tertulia y así se lo podía devolver cuando pudiese. Me dijo que mejor que no y que iba a seguir intentando que alguien le ayudase