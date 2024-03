Una alumna de la USC es premiada por la Valedora do Pobo por su investigación en materia de violencia de género

El Trabajo Fin de Grado de Coral Carballedo, alumna de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), ha sido premiado por la Valedora do Pobo como mejor trabajo en materia de violencia de género.

Este trabajo, en el que se estudia el impacto de las de las órdenes de protección basada en su capacidad de potenciar el bienestar psicológico de las víctimas, detecta que estas tienen "capacidad de potenciar el bienestar psicológico y reducen malestar sufrido por las víctimas de violencia de género".

Del trabajo empírico, con una muestra de 117 mujeres denunciantes de violencia de género, la graduada por la USC concluyó que, efectivamente, existe "un efecto directo psicológico beneficioso, especialmente en lo referido a los síntomas depresivos, en el proceso de encarar al agresor por la vía judicial", mientras que no se ha encontrado relación directa significativa con la sintomatología en el caso de las órdenes de protección que podrían, "no obstante, facilitar su seguridad, la permanencia en el proceso, el empoderamiento sicológico y el afrontamiento judicial".

Además, a la luz de los resultados, apunta Carballedo, el empoderamiento y la justicia terapéutica constituyen dos pilares fundamentales.

En cuanto al empoderamiento, posibilita que la mujer "adquiera un sentimiento de capacidad y de poder antes limitado y dificultado por la relación violenta" que redunde en la mejora de las manifestaciones clínicas o subclínicas presentadas.

Sobre el paradigma de la justicia terapéutica, porque el trabajo conceptúa que el proceso judicial tiene la capacidad de lograr un efecto terapéutico gracias a la interacción, participación y acción de los agentes judiciales.

A tenor de ello, concluye, "un proceso que potencie el sentido de poder y que considere que el trato de los trabajadores tiene un impacto positivo, puede explicar la recuperación del bienestar sicológico de las mujeres víctimas de violencia de género previamente menguado por la relación de maltrato".

En el acto, en el que ha participado la valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño, también ha intervenido la conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade en funciones, Elena Rivo, quien tuvo un recuerdo para la última víctima de violencia machista y quien reafirmó el "compromiso" de la Xunta para luchar contra la violencia de género, "no solo incidiendo en la atención a las víctimas, sino también en prevención".