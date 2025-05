Alumnado de La Salle recibe formación acerca de la menstruación por parte de estudiantes de enfermería de la USC

El Colexio Plurilingüe La Salle de Santiago de Compostela acogió este jueves una serie de intervenciones educativas en salud realizadas por estudiantes del Grado en Enfermería de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), en el marco del proyecto de innovación docente ‘Intervencións de Enfermaría en materia de saúde e conductas de risco no eido escolar’. Coordinada por la profesora Nuria García Couceiro, esta iniciativa de Aprendizaxe-Servizo tiene como objetivo acercar la educación sanitaria al entorno escolar, trabajando temas como la educación menstrual, la salud mental y el bienestar emocional.

El proyecto, que arrancó en el curso 2020-21, permitió a estudiantes de segundo, tercero y cuarto curso de Enfermería desarrollar intervenciones directas con el alumnado de secundaria, trasladando sus conocimientos en materias como Enfermería Obstétrico-Ginecológica y Enfermería de Salud Mental. En esta edición participaron un total de 20 estudiantes, que llevaron a cabo sesiones prácticas y educativas en el centro compostelano.

Una oportunidad para aplicar conocimientos en un entorno real

Para los estudiantes universitarios, esta experiencia representa una oportunidad única para aplicar en un contexto real los conocimientos adquiridos durante la carrera. “Os coñecementos teóricos que veñen adquirindo durante toda a titulación fanse tanxibles e o estudantado é capaz de desenvolverse no rol de axentes educadores para a saúde”, explicó la profesora García Couceiro, coordinadora del proyecto.

Momento de una de las intervenciones realizadas

Las intervenciones abordaron temas como la educación menstrual, con un enfoque libre de prejuicios, y prácticas de relajación para fomentar el bienestar emocional. Según el coordinador de 4º de ESO del colegio La Salle, Suso Casal, la experiencia fue altamente satisfactoria: “As estudantes de Enfermaría comunicaron moi ben e conseguiron que fixeran unha relaxación práctica na que entrou moi ben o alumnado. Resultoume satisfactorio como conseguiron que participaran. Xa as felicitei a elas, pero transmítollo unha vez máis”.

Educación menstrual sin tabúes y bienestar emocional en las aulas

Desde la Facultad de Enfermería de la USC, la valoración del proyecto ha sido muy positiva. Rubén Pego, profesor de la materia Enfermería de Salud Mental, destacó que el principal objetivo de estas intervenciones es “fomentar o benestar emocional e a xestión saudable das emocións entre o alumnado dos centros educativos participantes”. Según el docente, esta colaboración entre la universidad y los centros educativos permite crear un espacio de aprendizaje mutuo, donde los estudiantes aplican sus conocimientos teóricos y los escolares adquieren herramientas útiles para mejorar su calidad de vida.

Por su parte, Cristina Jorge, profesora de Enfermería Obstétrico-Ginecológica, subrayó la importancia de acercar la educación menstrual a todos los estudiantes, sin distinción de género: “O principal obxectivo é que, a través da interacción entre a universidade e os centros de educación secundaria, se poida facer un achegamento cara á menstruación, tanto a persoas menstruantes como non menstruantes, para ter unha visión realista, verídica e lonxe de prexuízos”.

Compromiso social y formación académica

Desde la coordinación del proyecto, destacan que esta experiencia va más allá de una simple práctica académica. “As persoas que participan no proxecto de Aprendizaxe-Servizos traballan de maneira autónoma e motivadas. Moito máis que en calquera outra actividade formulada”, subrayan. En este sentido, los estudiantes asumen el reto de ofrecer una intervención educativa efectiva, sabiendo que “non é a súa cualificación a que está en xogo, senón adquirir as competencias pertinentes para cumprir co compromiso adquirido co centro escolar e non fallarlle ao alumnado, nin a eles mesmos”.