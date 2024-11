Os alumnos do CEIP As Fontiñas son concelleiros por un día

O Pazo de Raxoi acolleu esta mañá un pleno infantil organizado polo Concello de Santiago para conmemorar o Día Mundial da Infancia, coincidindo co aniversario da Convención sobre os Dereitos do Neno (CDN), adoptada en 1989. Este evento buscou reafirmar o compromiso municipal coa defensa e promoción dos dereitos da infancia.

Nesta ocasión, un grupo de alumnado de 6º de primaria do Colexio das Fontiñas participou no pleno, tendo a oportunidade de coñecer o funcionamento desta institución e de trasladar as súas propostas directamente á alcaldesa, Goretti Sanmartín, e aos concelleiros e concelleiras presentes. Entre as súas peticións destacaron melloras nas instalacións do seu centro educativo e no barrio, mostrando a importancia de dar voz aos máis pequenos sobre temas que os afectan no ámbito local.

O pleno puxo de relevo o artigo 12 da CDN, que subliña o dereito das nenas e nenos a ser escoitados nos procedementos que lles afecten. Deste xeito, o acto foi unha demostración práctica de participación infantil, aliñándose co compromiso do Concello de traballar por unha cidade máis inclusiva e consciente dos dereitos da infancia.

“O noso compromiso coa infancia é firme”, asegurou o goberno municipal, facendo un chamamento á cidadanía para sumar esforzos na defensa destes dereitos, tanto a nivel local como global. Este acto simbólico foi un recordatorio da importancia de avanzar no cumprimento pleno da CDN e de seguir fomentando espazos onde os máis pequenos poidan expresar as súas inquedanzas e propostas.

Santiago de Compostela reafírmase así como unha cidade comprometida coa infancia, traballando por construír un futuro máis xusto e participativo para as xeracións máis novas.