Antonio Míguez Macho asume o decanato da Facultade de Xeografía e Historia da USC

O profesor Antonio Míguez Macho tomará posesión como decano da Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela (USC) este martes 18 de febreiro. A cerimonia, que estará presidida polo reitor Antonio López, celebrarase ás 13:00 horas no Paraninfo da Universidade.

Un perfil consolidado na investigación e docencia

Natural de Santiago de Compostela (1979), Míguez Macho é doutor en Historia pola USC e conta cunha ampla traxectoria investigadora e docente. Foi investigador postdoutoral en The London School of Economics and Political Science, ademais de contratado Marie Curie e Ramón y Cajal na USC. Na actualidade, exerce como profesor titular de Historia Contemporánea e vicedecano da propia Facultade.

Un equipo decanal con experiencia

Míguez Macho contará cun equipo formado por Jesús Horacio García García, profesor titular no Departamento de Xeografía; Mª Dolores Barral Rivadulla, profesora titular no Departamento de Historia da Arte; e Manuel Costa Casais, profesora contratada doutora no Departamento de Xeografía. O novo equipo decanal afrontará os retos da Facultade cunha aposta por reforzar a investigación, a innovación na docencia e o compromiso coa historia e xeografía galegas.