As Cancelas propone un plan mágico para esta Semana Santa

La Semana Santa compostelana volverá a brillar con luz propia gracias a la segunda edición del Festival de Magia Infantil que acoge el centro comercial As Cancelas del 14 al 19 de abril. Seis días repletos de espectáculos gratuitos para toda la familia, en los que la ilusión, la sorpresa y el asombro serán los protagonistas absolutos.

Cada jornada, a partir de las 19:00 horas en el Club de Celi, se podrá disfrutar de un espectáculo diferente de la mano de algunos de los magos más destacados del panorama nacional e internacional, en una programación que promete superar el éxito de la pasada edición.

Estrellas de la magia con sello gallego e internacional

El festival arranca el lunes 14 con el mago Iago, el prodigio compostelano que deslumbró en Got Talent España siendo apenas un niño. Le seguirá, el martes 15, el mago Román, con su espectáculo Un laberinto de ilusiones. El miércoles 16 será el turno de Rafa, director de la Escuela de Magia de Galicia, con Experiencias mágicas en familia, una propuesta pensada para sorprender a pequeños y mayores por igual.

El mago Iago

El jueves 17, Roberto Lolo, también participante de Got Talent, pondrá en escena Mira al coyote, un show lleno de humor y efectos inesperados. El broche de oro llegará el sábado 19 con la actuación de Dania Díaz, Premio Nacional de Magia 2023 y reconocida internacionalmente tras su paso por Got Talent España y América, así como por su histórica actuación en Fool Us en Las Vegas. Su espectáculo, Abracadania, promete ser una clausura por todo lo alto.

Cultura, ocio y familia en el corazón de Santiago

Este festival se enmarca en la estrategia de As Cancelas por convertirse en un actor clave dentro de la oferta cultural de Santiago de Compostela. Más allá de su papel como centro comercial de referencia en la ciudad, As Cancelas apuesta por dinamizar la vida cultural compostelana con actividades que fomentan la creatividad, la participación ciudadana y el ocio en familia.

Interior del centro comercial As Cancelas

“Queremos que As Cancelas sea mucho más que un lugar de compras: un espacio donde vivir experiencias únicas y compartir momentos memorables”, explican desde la dirección del centro.