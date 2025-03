As novas pizzas de Ginos chegan ao centro comercial As Cancelas

Os amantes da pizza en Santiago de Compostela están de celebración: Ginos acaba de incorporar á súa carta dúas novas propostas gastronómicas que prometen conquistar os padais máis esixentes. O restaurante situado no Centro Comercial As Cancelas xa ofrece, entre moitas outras, a Pizza Fina Ibérica e a sorprendente Pizza de Polbo á Feira, unha fusión innovadora entre Italia e Galicia.

Para celebrar esta chegada, o noso equipo visitou Ginos e degustou estas dúas especialidades que xa están a dar que falar. A Pizza Fina Ibérica combina unha base crocante de masa fina con tomate, mozzarella, paleta ibérica, queixo de ovella manchego DOP e un toque de romeu, unha combinación perfecta entre tradición italiana e o mellor da gastronomía española.

Pero sen dúbida, a estrela da tempada é a Pizza de Polbo á Feira, unha homenaxe a Galicia que mestura a clásica base de tomate e mozzarella con polbo, patacas, pemento e aceite de oliva. Unha proposta atrevida que reinterpreta un dos pratos máis icónicos da cociña galega en clave italiana.

Estas novas receitas enmárcanse na aposta de Ginos pola innovación culinaria e a busca de sabores únicos, mantendo sempre a esencia italiana da súa cociña. Ademais, forman parte dunha serie de novidades gastronómicas que inclúen outras propostas gourmet como a Carbonara Tartufata ou a Vulcano Tartufo e Uovo, pensadas para aqueles que buscan experiencias diferentes.

No vídeo que acompaña esta noticia, poderás ver a nosa experiencia degustando estas dúas pizzas e descubrir se realmente merecen un posto entre as mellores opcións gastronómicas dispoñibles en Santiago. Non o perdas!