As "Sentinelas" volven á carga: Andrés Castro, Ozo Perozo e Alexandre Senande presentan a súa nova aventura en Compostela

A libraría Follas Novas converterase este xoves, ás 19:00 h, no epicentro da fantasía galega coa presentación de Sentinelas no limiar das tebras, a nova obra de Andrés Castro, Ozo Perozo e o ilustrador Alexandre Senande. O xornalista Manuel Xestoso acompañará aos autores neste acto literario aberto ao público.

Tras o éxito de Sentinelas da lúa carmesí, o trío creativo regresa con unha aventura trepidante que promete engaiolar a lectoras e lectores de todas as idades. Esta segunda entrega mergúllanos de novo no mundo máxico de Claramonte, onde os perigos son tan escuros como a propia noite.

Nesta nova historia, Lara, Sabela e Xurxo descobren que o seu amigo Lois foi secuestrado polo misterioso boticario Cinza. Mais o que semella unha traizón persoal agocha un plan máis escuro: a moura Xerpa, despois de séculos de letargo, precisa un "menú" moi especial para recuperar o seu poder… e Lois é só o comezo.

"Non só Lois corre perigo. Todas as nenas e nenos de Claramonte poderían ser as próximas vítimas", advirten os autores.