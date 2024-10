Así fue Curtocircuíto 2024

La vigesimoprimera edición del Festival Internacional de Cine Curtocircuíto concluyó con una ceremonia de clausura en el Teatro Principal, que contó con la presencia de la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín; la concejala de Capital Cultural, Míriam Louzao; la concejala de Juventud, María Rozas; la diputada de Cultura de la Diputación de A Coruña, Natividade González; el director de AGADIC, Jacobo Sutil; y el director artístico de Curtocircuíto, Pela del Álamo, junto a otros representantes municipales y entidades colaboradoras. La actriz Sheyla Fariña fue la encargada de conducir el evento, que cerró una semana de cine, música y proyecciones especiales.

Durante la clausura, la alcaldesa Goretti Sanmartín destacó que "Curtocircuíto es un referente en la búsqueda y exhibición de talento audiovisual, tanto gallego como internacional. Santiago tiene la suerte de contar con un espacio interdisciplinario como este".

Por su parte, el director artístico del festival, Pela del Álamo, agradeció a todos los que hicieron posible esta nueva edición, que calificó como "un éxito de público, gracias a la conexión con los asistentes y el gran interés por la programación". Del Álamo también destacó la positiva acogida del nuevo enfoque curatorial del festival, tanto entre el público como en la prensa especializada, añadiendo que "aunque necesita tiempo para consolidarse, ha tenido un muy buen comienzo. Seguiremos trabajando en torno a ejes temáticos que estructuren un programa interdisciplinario".

Esta edición de Curtocircuíto alcanzó cifras récord de asistencia en las secciones Criaturas y Teenage Riot, con más de 1.400 estudiantes participando, lo que refuerza el compromiso del festival con la creación de nuevos públicos y la integración de sus contenidos en los programas educativos de la zona de Santiago.

La gala de clausura comenzó con la actuación de CRISPR, the Pattern of Life AV de Bromo (Paloma Peñarrubia & Azael Ferrer), un espectáculo audiovisual de sonidos potentes, paisajes emocionales y abstractos, que combinaba texturas orgánicas y conceptos sonoros, guiando al público en un viaje por el universo de la biología sintética y la filosofía de la evolución.

Los premios

A continuación, se procedió a la entrega de premios de la 21ª edición de Curtocircuíto. El jurado de la sección oficial COSMOS, compuesto por la programadora Caroline Maleville, el comisario y docente Guilherme Blanc, la periodista y crítica de cine Jara Yáñez, el curador y programador Peter Taylor y la antropóloga social Valeria Mata, otorgó tres galardones. La película It Will Be Better Before, de Keto Kipiani, se alzó con el premio a la mejor película de COSMOS, por "cuestionar de manera poco convencional nuestros imaginarios sobre el espacio-tiempo y su relación con lo político y lo afectivo", además de "profundizar en la idea de colaboración en el proceso fílmico y reflexionar sobre la propia producción de la película".

El premio COSMOS a la mejor película innovadora fue para Exit Through the Cuckoo’s Nest, de Nikola Ilic, que según el jurado "refleja las condiciones contemporáneas de conflicto y propone un gesto disruptivo que nos involucra en un relato de gran sensibilidad con un uso coherente de los medios cinematográficos".

Finalmente, el galardón a la mejor película española fue para Las novias del sur, de Elena López Riera, por "abrir un espacio necesario para hablar de lo que no se habla, dando voz a las mujeres que navegan diferentes tiempos políticos desde la subalternidad". Esta misma obra también fue galardonada con el Premio del Público.

El jurado de las secciones Supernova y PlanetaGZ, compuesto por la cantante y productora gallega Belén Vidal (BFlecha), la productora y curadora Catarina Boieiro, y la poeta y creadora Nuria Vil, otorgó el premio Supernova a Pura, de Carmen Méndez. El jurado valoró que "a través de un sencillo retrato familiar, la película aborda temas como la vejez, la enfermedad, la destrucción del medio natural y la convivencia con el duelo", destacando la representación de tres generaciones de mujeres en su labor diaria en el campo.

En la sección Planeta GZ, el premio a la mejor película fue para Humedalia, de Irene Sáenz Carballeira, un filme que "nos sumerge en un viaje sensorial a través de un juego de formatos, construyendo y deconstruyendo paisajes interiores y exteriores con técnicas artesanales". El jurado también otorgó una mención especial a A fotografía velada é un espazo para unha proposta de memoria, de Sabela Eiriz, por "crear una reflexión estimulante sobre la materialidad de la imagen y la memoria mediante un dispositivo fílmico sencillo".

El Jurado Joven de Curtocircuíto, compuesto por Iria Veiga, Aaron Arias Dono, Celia Eiras, Xiana Rei y Xoán Vázquez González, concedió su premio a For Here Am I Sitting in a Tin Can Far Above the World, de Gala Hernández, por "ser una acertada radiografía de la realidad a través de la lente de la ciencia ficción", además de una mención especial a Frialdad, de Andrea Sánchez, por su puesta en valor del patrimonio audiovisual y su reflexión sobre la gentrificación.

El certamen concluyó con la proyección del documental Las novias del sur, de Elena López Riera, ganador del Premio del Público en esta edición de Curtocircuíto.