Así es el nuevo parque natural que estrena hoy Santiago de Compostela

Santiago de Compostela cuenta desde hoy con un nuevo pulmón verde: el parque Berce do Sar, un espacio natural de 10 hectáreas que ha sido acondicionado a través de un taller de empleo desarrollado durante el último año. Este proyecto, ubicado cerca del polígono industrial de A Sionlla, permite a la ciudadanía disfrutar de una nueva área de ocio mientras se garantiza la protección de un entorno natural de gran valor.

El acto de apertura, que incluyó una visita institucional y la entrega de diplomas al alumnado-trabajador del taller, estuvo presidido por la concejala María Rozas.

Foto de familia de la visita

La edil destacó que la intervención “estivo pensada para poñer ao dispor da veciñanza, e especialmente das familias, unha nova zona natural que pode ser vivida e desfrutada”. Rozas también subrayó que la actuación “garante a protección dunha zona dun importante valor natural e mesmo simbólico como é a cabeceira do río Sar”.

Áreas diferenciadas en el parque

El parque Berce do Sar cuenta con varias zonas pensadas para diferentes usos. En la Eira do Berce, los niños pueden disfrutar de juegos infantiles como columpios y una tirolina, construidos con materiales naturales como madera y redes. Además, se han habilitado merenderos y una estructura que podría funcionar como cafetería en el futuro, siguiendo el modelo de la Granxa do Xesto.

Las instalaciones

Otras áreas destacadas son el Paseo dos Regatos, donde se han limpiado los cauces del nacimiento del río Sar y restaurado presas naturales; el Paseo das Froiteiras, con plantaciones de árboles frutales; el Coto dos Olmos, protagonizado por esta especie arbórea; y la Lagoa do Berce, una laguna artificial de 8.600 metros que ya ha comenzado a atraer aves como patos y garzas.

Infraestructuras y sostenibilidad

El proyecto ha supuesto la creación de más de 3 kilómetros de sendas y una pista finlandesa circular para practicar footing, ciclismo y otros ejercicios al aire libre. En total, se han sembrado 4,6 hectáreas de césped y se han plantado 730 árboles, incluyendo carballos, castaños, olmos y frutales, consolidando el parque como un espacio sostenible y de gran valor ambiental.