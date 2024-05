Crónica: Así fue la primera jornada de O Son do Camiño 2024 | Todas las imágenes y detalles del primer día

La primera jornada de O Son do Camiño se inauguró con una explosión de música y entusiasmo en el Monte do Gozo. Con una alineación de artistas de talla mundial, el festival comenzó con fuerza, dejando a los asistentes ansiosos de más.

Ambiente por la tarde | Eladio González Lois

El primer plato fuerte fue la enérgica actuación de The Interrupters. La banda californiana de ska-punk puso el tono perfecto para arrancar el festival, con un setlist cargado de vibrantes canciones como 'She's Kerosene' y 'Gave You Everything'.

A continuación, el rapero español Fernandocosta tomó el relevo con su estilo único. Con temas como 'Pa que lo gocen' logró una conexión palpable con el público, que no dejó de corear sus letras y vibrar al ritmo de sus beats potentes. Fernandocosta demostró por qué es uno de los nombres más prometedores de la escena urbana española.

La noche se encendió aún más con la llegada de J Balvin. El icono colombiano del reguetón transformó el Monte do Gozo en una fiesta sin igual, interpretando éxitos globales como 'Mi Gente' y 'Ginza'. Con su carisma arrollador y su habilidad para manejar a la audiencia, J Balvin hizo que miles de personas se movieran al ritmo de su música. Incluso, se vivió un divertido momento con la participación de un improvisado Spiderman procedente del público.

Aparición de un espectador disfrazado de Spiderman en el escenario | Eladio González Lois

El gran evento de la jornada estuvo a cargo de los legendarios Green Day. La banda estadounidense de punk rock ofreció un espectáculo inolvidable, cargado de energía y clásicos que marcaron generaciones.

Green Day interpretando 'American Idiot' | Eladio González Lois

Canciones como 'American Idiot', 'Boulevard of Broken Dreams' y 'Basket Case' resonaron por todo el recinto y supusieron al mismo tiempo un viaje nostálgico y una demostración de su vigencia y poder en el escenario.

Panorama al final del concierto | Eladio González Lois

La primera jornada de O Son do Camiño 2024 no solo destacó por su impresionante alineación de artistas, sino también por la excelente organización y el ambiente que se vivió. El público tuvo ocasión de disfrutar de una variada oferta gastronómica, áreas de descanso y actividades complementarias que hicieron de la experiencia algo aún más especial.

Previsión para hoy

Hoy a partir de las 21.00 horas será el turno de Myke Towers, que pondrá a bailar a Santiago al ritmo de temas como ‘Experimento' o ‘Lala’. Justo después, empezará el concierto de Pet Shop Boys que, además, podrá seguirse en directo desde La 2 de TVE.

Sin embargo, los cabezas de cartel no son el único atractivo que presenta esta segunda jornada de O Son do Camiño. Artistas como Natos y Waor (a partir de las 00.30 horas), Love of Lesbian (a las 19.50 horas) o Icona Pop (que cerrará el escenario Estrella Galicia con su concierto a las 02.00 horas) prometen dar un espectáculo para el recuerdo de todos los asistentes.