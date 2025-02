Así será a gran festa polo 50º aniversario da Facultade de Filoloxía

Santiago de Compostela prepárase para unha noite de música e palabra que promete ser histórica. O vindeiro 26 de febreiro ás 19:00 horas, a Facultade de Filoloxía da USC conmemorará o seu 50º aniversario cun gran concerto no Auditorio de Galicia, unha cita que reunirá a recoñecidos artistas galegos que, en algún momento da súa traxectoria, pasaron polas súas aulas.

Xurxo Souto, Elias J. Feijó Torres e Elsa González, na presentación. Foto: Santi Alvite

O evento, que leva por lema "Scripta manent, verba volant" [Os escritos permanecen, as palabras voan], pretende ser un acto de conciliación entre a música e a palabra, como subliñou o decano da Facultade, Elías J. Torres Feijó, durante a presentación. No acto estiveron también o coordinador do recital, Xurxo Souto, e a vicedecana Elsa González, que destacaron a singularidade dun concerto no que converxerán catro xeracións de creadores musicais galegos.

Unha cita irrepetible con grandes nomes da música galega

O cartel do concerto inclúe artistas e grupos de estilos diversos, todos eles antigos estudantes da Facultade de Filoloxía: Pauliña, César Morán, Uxía, Eladio Santos, Alba María, Filólogos de Ataque Escampe (Samuel Solleiro, Miguel Mosqueira, Álex Charlón), Carlos Valcárcel (Projecto Mourente), Noemi Basanta, Xurxo Souto, Laura Lamontagne, Susana De Lorenzo, Leo De Matamá, Alfredo Dourado e Antón Reixa. Ademais, a Orquestra Bravú Xangai será a encargada dos arranxos musicais, garantindo un espectáculo cheo de matices e emotividade.

Algúns dos artistas convidados

Entre as sorpresas do evento, destaca a interpretación dun himno composto especialmente para a ocasión por Xurxo Souto a partir do poema Música reservada de Luísa Villalta. Segundo os organizadores, o concerto será "un momento de homenaxe e agradecemento" a todas as xeracións de estudantes que pasaron pola facultade e deixaron pegada na cultura galega.

Entradas de balde: onde conseguilas?

A asistencia ao concerto é gratuíta, pero require a retirada previa de entradas (máximo dúa por persoa) no Punto de Atención, Información e Servizos (Conserxería) da Facultade de Filoloxía. Aínda hai billetes dispoñibles para quen desexe asistir a esta cita irrepetible, que dará comezo ás 19:00 horas.

Desde a organización destacan a colaboración do Concello de Santiago, que apoia o evento a través do Auditorio de Galicia. Ademais, fan un chamamento á veciñanza para que se sume a esta gran festa da música e a palabra, celebrando medio século de historia e cultura na Facultade de Filoloxía.