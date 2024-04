El Ayuntamiento de Santiago valora crear nuevos inmuebles a través de la empresa municipal de vivienda

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha defendido que el objetivo prioritario de la nueva empresa municipal de vivienda que el Gobierno local quiere poner en marcha es la conservación y rehabilitación del patrimonio, pero ha insistido en que su propuesta no excluye que pueda haber nueva construcción.



"Con la cantidad de edificios que hay sin utilizar, ¿cómo no vas a tener una empresa municipal que se dedique a eso? Hay muchos lugares que se están cayendo, habrá que ponerlos en valor y que formen parte del parque municipal para ponerlos en alquiler. Nosotros no excluimos que puedan ser nueva vivienda, pero ese no es nuestro objetivo prioritario", ha reiterado a preguntas de los medios en rueda de prensa este martes.



En esta línea, ha asegurado que "se llegará a un consenso" en este sentido porque, ha añadido, "el PSOE es consciente de las necesidades que hay en vivienda en el conjunto de Santiago" y, "visto que la Xunta no cumple", en opinión de Sanmartín, "el Ayuntamiento se tiene que poner las pilas y trabajar de manera muy clara en este ámbito".



Así, ha señalado que no cree que "vaya a haber polémica" sobre este asunto y considera que "entendieron mal" el anuncio del Gobierno local. "Siempre dijimos cuál era nuestra prioridad, lo que no excluye que entren otras", ha sostenido.



A este respecto, Aitor Bouza, líder del PSOE compostelano, ha pedido al Ayuntamiento que ponga "las cartas encima de la mesa" para "poder apostar claramente por estas políticas" y le ha demandado que "inicie un diálogo", así como "realizar un plan específico en materia de vivienda coordinado en el que todos los agentes sociales puedan ser partícipes".



Con todo, ha lamentado que el PSOE sepa de las cuestiones "por los medios de comunicación": "Si hay que hacer un grupo de trabajo para conocer de manera clara cuáles son las propuestas de Emuvissa tendremos que sentarnos, y lo que queremos es que se haga una empresa en la que realmente podamos apostar para agilizar trámites en las que podamos tener competencias".



A continuación, ha vuelto a reclamar al Ejecutivo local "un diálogo previo" y "no solo los anuncios mediáticos".



También ha exigido a la Xunta "que asuma las competencias en tema de vivienda". "Menos discursos y más recursos", ha apuntado Aitor Bouza antes de destacar que "desde que el PP está en la Xunta vemos aquí cero vivienda pública".



"Consideramos que que venga el diputado actual del PP y presidente del PP en Santiago (Borja Verea) a hablar de vivienda pública cuando su partido y sus presupuestos se ejecutaron solo el 50% en materia de vivienda en 2023, pone de manifiesto que el PP no quiere ni desea tener una política pública de vivienda de calidad", ha criticado.