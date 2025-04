O Bocata do Chef: o chicharrón galego reinvéntase en Compostela

O chicharrón galego, un clásico da nosa gastronomía, está a vivir unha auténtica revolución grazas á iniciativa "O Bocata do Chef". Lanzada polo colectivo Chichalovers o pasado mes de novembro, esta proposta de edición limitada consolidouse como unha das experiencias culinarias máis singulares do momento.

Un concepto innovador con raíces tradicionais

A idea detrás de "O Bocata do Chef" é tan sinxela como brillante: cada mes, un cociñeiro ou cociñeira de referencia en Galicia reinterpreta o chicharrón galego, creando un bocata exclusivo dispoñible só durante trinta días. O nome do chef convidado mantense en segredo ata o día da presentación, engadindo un punto de misterio e expectación á proposta.

Foto de Aigi Boga

O obxectivo? Poñer en valor un produto tradicional dende unha perspectiva innovadora, cun enfoque de cociña de autor que equilibra creatividade, respecto pola materia prima e compromiso coa sustentabilidade.

Seis meses de éxito e novos retos por diante

Desde o seu lanzamento, pola cociña de Chichalovers pasaron nomes recoñecidos como Fernando Rodríguez e Eva Guzmán (O Secadeiro, Outes), Paula e Lolo (Artesa da Moza Crecha, Betanzos), Brisa Medina e Carlos Insua (Benedita Elisa, Santiago) e Iván Domínguez (Nado, A Coruña), entre outros. Cada un deixou a súa pegada cunha receita única que sorprendeu pola calidade, o sabor e a orixinalidade.

Agora, coa chegada do mes de abril, "O Bocata do Chef" entra na súa segunda metade cunha nova proposta que se presentará o martes 8 de abril. A expectación é máxima: cada edición é unha oportunidade para degustar a cociña de autor nun formato accesible e desenfadado.

Un proxecto con identidade e compromiso

Ademais da súa vertente gastronómica, esta iniciativa reivindica o papel dos pequenos produtores locais, apostando por ingredientes de proximidade e tempada. O carácter limitado de cada bocata e a participación de chefs galegos recoñecidos fan deste proxecto unha aposta coherente coas tendencias actuais da cociña sostible.

Con esta fusión de tradición e vangarda, "O Bocata do Chef" confírmase como unha celebración do sabor de sempre vista con ollos contemporáneos. Quen será o próximo chef en sorprender co seu bocata? Haberá que agardar ata o 8 de abril para descubrilo.