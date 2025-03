Bushi Kai Alvela, o vértice das artes marciais en Santiago

As artes marciais xaponesas gozan dunha popularidade cada vez maior. O amplo rango de disciplinas que desenvolveu o país oriental atrae o interese dun público diverso que, en moitas ocasións, trata de achegarse a elas desde a práctica. Compostela é un lugar privilexiado para estas persoas, xa que conta cun abano de escolas nada desprezable.

Unha das academias de artes marciais con máis percorrido na cidade é Bushi Kai Alvela. Fundada por Domingo Figueira Alvela, unha das figuras máis importantes do karate galego e recentemente falecido, esta escola leva máis de tres décadas adestrando a deportistas de todas as idades na rúa do Bispo Diego Peláez, en Vite. Aínda que as especialidades son o karate e o judo, tamén dan clases de taekwondo, kobudo (combate con armas) e goshin, unha técnica de defensa persoal.

Bushi Kai Alvela

O karate é a arte marcial por excelencia en Bushi Kai Alvela. Neste curso teñen grupo de nenos, adolescentes e adultos. Os primeiros adestran unha hora ao día tres días por semana, e no caso dos adultos, catro días.

Como calquera deporte, entender o karate require tempo e disciplina. É unha arte na que hai que mergullarse para poder gozala ao máximo, e que consegue atrapar a todo aquel que se anima a probala.

É o que lle pasou a Fran del Prado, un mozo que, durante os seus anos de carreira, decidiu anotarse en Bushi Kai para adestrar karate. Fran xa o probara con sete anos, no colexio, mais só durante un curso. Semella que é imposible escapar deste deporte.

Como alumno de Domingo involucrouse e deixouse seducir cada vez máis e máis polo karate, ata o punto de que hoxe é un dos adestradores de Bushi Kai Alvela. Fran trata de transmitir ao seu alumnado os seus coñecementos dos tres piares do karate: o kihon, a kata e o kumite.

“É importante non deixar ningún dos tres piares fóra, son inseparables e non poden funcionar uns sen os outros”, explica o instrutor. O kihon é a base, a kata a forma e o kumite o combate. Quizais a kata sexa a parte máis complicada, porque chegar a efectuar as diferentes figuras require de moita repetición e paciencia.

É por iso que o karate ten moito de deporte mental: “máis alá da defensa, o karate vai de automellora e desenvolvemento persoal. É un deporte co que se traballa tanto a autoestima como a propia disciplina”, asevera Fran.

Cando un se inicia no karate, todo é novo. As clases son grupais, pero o traballo é individual e iso é o que obriga a un a esforzarse, “e a constancia é a que forxa o carácter”. De cando en vez fan simulacros nos que o alumnado debe saír a amosar o aprendido en fronte de toda a aula: “hai veces que rompen, pasa moito cos adolescentes cando fan kata que non lles saen as figuras e acaban chorando. Pero iso libera a cabeza e axuda a traballar os nervios”.

O autocontrol ten premio

Para Fran, e a opinión é compartida pola meirande parte dos seguidores do karate, non é esta unha arte marcial perigosa. “Podes levar golpes, o primeiro impacta pero cando levas 100 xa estás afeito”, sorrí. Asemade, tendo en conta que o obxectivo é inflixir dano a unha persoa que ataca, é raro que haxa impactos de gravidade: “de feito, primeiro trátase de defenderse, despois xa vai o contragolpe”, especifica.

Nas competicións é obrigatorio que os rapaces ata 12 anos leven todo tipo de proteccións, e os adultos como mínimo nas pernas e na boca, a maiores de empregar un peto e guantes. Do mesmo xeito, está prohibido o contacto na cara e “téntase inculcar moito o control e o autocontrol. A súa falta penalízase moito, ata pode descualificarse a un participante por contacto excesivo”.

En Bushi Kai Alvela preparan aos rapaces para as competicións. Os que teñen interese asisten, ademais de ás clases ordinarias, a unhas aulas de tecnificación que teñen dúas horas e media de duración cada semana. A escola ten xa unha boa colección de medallas na súa vitrina e ten acadado representación nacional.

Domingo Figueira Alvela recibiu varias distincións polo seu traballo no mundo do karate

Ata fai uns anos, Bushi Kai Alvela organizaba os seus propios campionatos con outros clubs, mais agora tenden a asistir aos arranxados por outros centros e pola federación. É raro que falten a algunha cita e tratan de participar en todos os eventos, desde a Copa Galaica ata a Liga Galega.

Instalacións de Bushi Kai Alvela

Do mesmo xeito, preparan as probas para a obtención dos cintos. O dominio no karate pode medirse a través dos famosos cintos de cores, os obi, que só é posible lograr mediante a avaliación por medio dun exame oficial que inclúe probas técnicas, de coñecemento e de combate.

“A xente marca como obxectivo o negro, pero non é así. O cinto negro é a indicación de que dominas as bases, de que a partir dese momento podes comezar a coñecer a arte do karate”, explica Fran. Son necesarios, por normativa, como mínimo catro anos antes de poder optar ao nivel negro.

A chave está en non obsesionarse coas titulacións, porque o karate é moito máis ca iso: “penso que a comunidade é moi distinta á que pode haber noutros deportes, igual por ese compoñente espiritual”, indica Fran. O rendemento remata por ser secundario, importa moito máis a busca e o traballo cun mesmo, que finalmente é o que permite acadar os obxectivos.

Durante un adestramento do grupo de adolescentes

“Movémonos nun ambiente no que se prioriza o desenvolvemento antes que os resultados, e iso supón un cambio na filosofía global do deporte. Co karate conseguimos uns beneficios a longo prazo que teñen que ver cun compoñente físico, espiritual e mental”, resume Fran. Físico porque co tempo se perciben cambios na forza, no dominio da respiración e no cardio en xeral, espiritual e mental porque axuda a liberarse do estrés do día a día e é unha arma para potenciar a concentración, a constancia e a abstracción.

Aínda que o karate e as artes marciais en xeral non teñan o mesmo calado que outros deportes no noso país, están a gañar adeptos con rapidez e a comunidade é cada vez máis grande. Sen dúbida, no caso de Santiago foi grazas a escolas coma Bushi Kai Alvela que este deporte cobrou forza. Agora, nas mans dos novos preparadores do club está manter o legado tan grande e desde logo inesquecible que Domingo Figueira Alvela deixou na cidade compostelá.