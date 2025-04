Cal é a facultade da USC na que se fala máis galego?

A Universidade de Santiago de Compostela (USC) está a vivir un rexurdimento da docencia en galego. Segundo o informe anual ‘O galego na docencia: datos de uso’, elaborado polo Servizo de Normalización Lingüística da USC, o 25% das horas docentes do actual curso académico 2024-25 impártense en lingua galega. Trátase da cifra máis elevada da última década e supón un crecemento significativo respecto do 20% rexistrado hai tan só uns anos.

O Campus de Lugo lidera esta tendencia cun 36% das súa docencia impartida en galego, unha porcentaxe especialmente relevante en titulacións como Enfermaría, onde o galego xa representa o 43% das clases.

Facultades e titulacións: onde se fala máis galego?

A Facultade de Ciencias da Comunicación é o bastión do galego na USC, cun impresionante 85,7% das súa docencia nesta lingua. Outras facultades que destacan polo seu compromiso coa lingua propia son Ciencias da Educación (82,3%), Ciencias Políticas e Sociais (67%), Filosofía (63,6%), Formación do Profesorado (61,3%) e Humanidades (61,2%).

Por áreas de estudo, as Ciencias Sociais equipáranse ao castelán en presenza do galego, mentres que en Ciencias, Enxeñaría e Artes e Humanidades a media alcanza o 34%, superando o global da universidade. Pola contra, en Ciencias da Saúde o galego segue a ser minoritario, pero con casos esperanzadores como o de Enfermaría en Lugo.

Entre as titulacións con maior presenza do galego atópanse Xeografía e Ordenación do Territorio, Educación Social, Pedagoxía, Xornalismo, Comunicación Audiovisual e os graos de Maxisterio en Educación Primaria e Infantil. Ademais, nos mestrados impártidos en Santiago, o uso do galego medrou ata 17 puntos, evidenciando unha aposta progresiva pola normalización do idioma.

Un futuro de consolidación

O informe conclúe cunha chamada a reforzar os esforzos para ampliar o uso do galego na docencia, especialmente nos centros onde a tendencia xa é positiva. “Cómpre apoiar e consolidar as actuacións dos centros en que se vén detectando un incremento progresivo da docencia en galego”, subliña o documento.

Os datos deste curso confirman que o galego segue a gañar espazo nas aulas da USC, consolidándose como lingua de referencia en cada vez máis titulacións. O reto agora é que esta progresión continúe e se estenda a todas as áreas do saber.