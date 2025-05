A Cámara de Comercio de Santiago e a Deputación da Coruña impulsan un plan de emprendemento para 32 concellos da comarca

A Cámara de Comercio de Santiago e a Deputación da Coruña acaban de asinar un convenio de colaboración para poñer en marcha o proxecto “Fomento do emprendemento e a actividade empresarial da provincia”, que beneficiará a empresas e persoas autónomas de 32 concellos da comarca compostelá e a súa contorna.

O acordo foi formalizado na sede da Deputación pola presidenta da Cámara, María Pais, e o presidente provincial, Valentín González Formoso, e supón un investimento total de 69.375 euros, dos que a Deputación achegará o 80 % (55.500 euros) no marco do Plan de Emprego Local (PEL).

Tres eixos de actuación para fomentar o autoemprego

O plan desenvolverase arredor de tres liñas principais de acción. A primeira centrarase na promoción do emprendemento nos centros educativos de secundaria, bacharelato e formación profesional, co obxectivo de que a mocidade vexa esta vía como unha opción real de futuro.

O segundo eixo ofrecerá asesoramento individualizado a persoas emprendedoras, co fin de axudalas a consolidar os seus proxectos e facilitar a súa expansión. A terceira liña consistirá na posta en marcha dun servizo de apoio para facilitar o acceso a liñas de financiamento, de modo que as pequenas empresas poidan desenvolver o seu potencial económico.

González Formoso destacou que esta alianza “supón un paso máis na aposta da Deputación pola creación de emprego e o apoio ao emprendemento”, facendo fincapé na utilidade da experiencia da Cámara de Comercio como entidade tractora.

Un plan con vocación supramunicipal

A presidenta da Cámara, María Pais, subliñou o compromiso da institución co fortalecemento do tecido empresarial e a promoción dun desenvolvemento socioeconómico sostible e equitativo. Ademais, destacou a importancia da colaboración entre entidades públicas e privadas para incrementar as posibilidades de éxito das iniciativas empresariais.

O convenio ten un carácter supramunicipal e abrangue un total de 32 concellos, entre os que se atopan Santiago de Compostela, Ames, Teo, Noia, Ribeira, Arzúa, Padrón, Melide ou Santa Comba, entre outros.