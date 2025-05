A Casa de la Troya celebra este xoves unha xornada de portas abertas con motivo do Día Internacional dos Museos

O Museo Casa de la Troya reabre este xoves, 15 de maio, polo Día Internacional dos Museos -que se celebra o vindeiro domingo, día 18-, comezando así a súa temporada de primavera-verán, que se prolongará ata mediados de outubro. Con motivo desta efeméride, terá lugar unha xornada de portas abertas o propio xoves, con visitas guiadas cada media hora para grupos cun máximo de doce persoas. O horario da Casa de la Troya é o habitual, de 11 a 14 e de 16 a 20 horas. O museo abrirá de xoves a sábado ata mediados de xullo, e logo xa en horario continuado (de martes a sábado) ata outubro, pechando domingos e luns.

Benigno Amor é o director do museo e presidente da Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos, entidade que xestiona o museo. Indica que “as visitas son guiadas e teñen unha duración de entre vinte e vintecinco minutos”. Anima a todos os composteláns e aos visitantes a que se acheguen a coñecer e percorrer a vella pensión de estudantes que inmortalizou Alejandro Pérez Lugín na súa novela La Casa de la Troya e salienta que “nesta nova temporada agardamos superar a cifra de visitantes do ano anterior”.

O 23 de maio regresarán os Roteiros Troyanos, percorridos teatralizados polo casco histórico da cidade e a Casa de la Troya, guiados por Casimiro Barcala, personaxe da novela de Lugín. Algún destes roteiros levará o acompañamento musical de Troyanos de Compostela, a agrupación de pulso e púa do museo. Os interesados en participar nesta actividade, que se prolongará durante todo o verán, deberán facer a súa reserva a través dos teléfonos (981 585 159 / 695 211 266) ou do correo electrónico do Museo (visitas@lacasadelatroya.gal).