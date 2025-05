Denuncian vandalismo y aumento de la delincuencia en Xoan XXIII

El Partido Popular de Santiago ha denunciado un aumento de la delincuencia y actos de vandalismo en las calles Xoán XXIII y Costa Nova de Abaixo, en pleno centro de la ciudad y a escasos metros de la Catedral de Santiago. El portavoz popular, José Ramón De la Fuente, reclamó al gobierno local del BNG que actúe "con firmeza e decisión" para poner freno a una situación que, según asegura, "vai en aumento e está afectando gravemente á convivencia veciñal".

La denuncia surge tras los últimos incidentes registrados en la dársena y el aparcamiento de Xoán XXIII, donde apareció derribado un muro que, según De la Fuente, "presuntamente se utilizaba para agochar droga, persoas vinculadas á venda de substancias ilícitas nesta zona". El concejal popular señaló que este tipo de comportamientos se han convertido en habituales en la zona, generando un clima de inseguridad entre los vecinos.

"Non é de recibo que as rúas Xoán XXIII e Costa Nova de Abaixo se teñan convertido nun punto coñecido e constatado de venda de drogas e, incluso, nun lugar habitual de conflitos coa propia veciñanza, mentres o goberno local se cruza de brazos e non fai nada", manifestou De la Fuente.

El portavoz del Partido Popular subrayó que esta problemática no es nueva y que su grupo ya ha llevado al Pleno del Concello la situación "sen que ata o momento se teñan tomado medidas efectivas". Además, denunció que los servicios públicos de la dársena, como los aseos, han permanecido meses cerrados "debido aos desperfectos causados por persoas consumidoras que habitan e transitan habitualmente por esa zona".

Criminalidad en aumento

Según el Partido Popular, los datos del Ministerio del Interior reflejan un aumento significativo de la criminalidad vinculada al tráfico de drogas en Santiago de Compostela. De la Fuente aseguró que "xa somos a cidade de Galicia coa ratio máis alta de delitos por habitante" y recordó que solo en 2024 se registraron 5.056 delitos, una cifra que calificó como "a máis alta dos últimos anos".

El edil popular insistió en que "non hai fórmulas máxicas para solucionar este problema, pero se se nega a súa existencia, como fai o goberno local, non se atallará a espiral na que esta inmersa a cidade".

Propuestas para mejorar la seguridad

Desde el Partido Popular, han planteado una serie de propuestas para mejorar la seguridad en las zonas afectadas, entre ellas, el incremento de efectivos policiais, la puesta en marcha de cámaras de vixilancia y la mejora de la iluminación urbana, que consideran "insuficiente tras os cambios de luminarias realizados polo goberno local".

De la Fuente criticó que el BNG "se nega a poñer en práctica estas medidas e tampouco ofrece alternativas, apostando por unha inacción que só agrava o problema". Finalmente, el portavoz popular pidió al gobierno local que "aparque os seus prexuízos ideolóxicos e que afronte con decisión, firmeza e valentía, e sen condicionantes partidistas a busca dun remedio para un problema que, neste mandato, está descontrolado pola inacción e desidia do goberno local".

El Partido Popular insiste en que la situación en Xoán XXIII y Costa Nova de Abaixo no solo afecta a la convivencia vecinal, sino que deteriora la imagen de una zona céntrica y emblemática de Santiago, a pocos metros de la Catedral, y reclama al Concello que actúe para devolver la seguridad y la tranquilidad a los vecinos.