Case 40 obras optan a galardón nos IX Premios Follas Novas do Libro galego

O sector do libro galego celebrará este sábado 11 de maio a gala dos premios Follas Novas do Libro 2024, que premia a excelencia e o traballo do sector en 2023, no Teatro Principal, en Santiago, onde se presentou este xoves da man de representantes das asociacións de escritores, editores e librerías galegas.



Na rolda de prensa participaron a concelleira de Capital Cultural, Miriam Louzao; o vicepresidente da Federación de Librerías de Galicia (FLG), Óscar Porral; o da Asociación de Escritores en Lingua Galega, Cesáreo Sánchez, e o presidente da Asociación Galega de Editoras, Henrique Alvarellos.



Segundo explicaron, os premios chegan case 40 obras finalistas en 13 categorías, ademais dos galardóns honoríficos propostos polas distintas asociacións colaboradoras.



Para Louzao, que Santiago sexa o lugar escollido para a entrega de premios desde a súa creación hai nove anos, reivindica á cidade como capital cultural, "un concello cun gran sentido editor, escritor e lector" e cunha comunidade lectora "activa e curiosa". "Que a Compostela do futuro siga sendo así, máis se cabe", desexou.



A subdirectora xeral de Bibliotecas e ou Libro da Xunta de Galicia, Cristina Rubal, lembrou que os premios son "xa un clásico e un evento importante para axudar a fortalecer o sector", dando a "coñecer a excelencia do libro, de autores, editores e libreiros, contribuíndo a mellorar a cultura de Galicia para conseguir unha sociedade máis avanzada e igualitaria".



Pola súa banda, Óscar Porral destacou a "vontade" dos libreiros galegos para que os libros cheguen a toda Galicia e o seu afán por "buscar un contacto mellor e máis directo". O premiado de honra a proposta da federación será a librería Eixo, de Ourense, que este ano cumpre 25 anos.



Cesáreo Sánchez puxo o foco na necesidade de visibilizar o traballo literario en Galicia, sobre todo o das novas xeracións e asegurou que o galego está ao nivel de calquera sistema literario europeo. A AELG outorgará o seu premio de honra 'Escritor Galego Universal' ao poeta e tradutor vasco Joseba Sarrionandía, tamén coñecido como Sarri.



Por último, Alvarellos aproveitou para analizar a situación do libro galego no mercado, "que non chega ao 10%" a pesar da súa probada calidade, con nove premios nacionais no últimos cinco anos. "De cada 100 libros que se compran en Galicia, só entre 8 e 10 son en galego", lamentou.



O premio de honra ao labor editorial será para Francisco Porrúa, editor natural de Corcubión e considerado un dos pais do boom hispanoamericano, responsable de editar obras como '100 anos de soidade' e 'Rayuela' e de traducir algunhas obras de Tolkien como 'O Señor dos Aneis'.

PREMIO Á OBRA DE ENSAIO E INVESTIGACIÓN

Carmiña Sierra: a primeira muller do Seminario de Estudos Galegos. Aurora Marco. Alvarellos Editora.

Os corpos inscritos e os textos escritos. Xénero, moda e literatura. Rebeca Baceiredo. Edicións Xerais de Galicia.

Ser Cetáceo. O fascinante inverno do animal de fondo. Francisco Xosé Fernández Naval. Editorial Bululú.

PREMIO Á OBRA DE DIVULGACIÓN

Historia do fútbol femenino en Galicia. De Irene González a Vero Boquete. Héctor Pena. Editorial Galaxia.

O Benshi de Galicia. O arrebato cinematográfico de Rey Soto. Manolo González. Alvarellos Editora.

O cento voando. Amores, alianzas e monogamias. Andrea Nunes Brións e Ánxela Lema (coord.). Edicións Xerais de Galicia.

PREMIO Á OBRA DE NARRATIVA

A parte fácil. Ismael Ramos. Edicións Xerais de Galicia.

Cinco corujas. Susana Sanches Arins. Através Editora.

Coa man esquerda. Xabier Quiroga. Edicións Xerais de Galicia.

PREMIO Á OBRA INFANTIL

A botella de lentellas. Leticia Barbadillo. Edicións Xerais de Galicia.

Daniel no peirao. Paula Carballeira e Eli García. Editorial Galaxia.

Federico. Jesús Castro Yáñez e Iván R. Triqueta Editora.

PREMIO Á OBRA XUVENIL

Burbullas de calma serena. Andrea Maceiras. Cuarto de inverno.

Furia. María Reimóndez. Edicións Xerais de Galicia.

Nom estamos quebrades. Nee Barros. Cuarto de inverno.

PREMIO AO LIBRO ILUSTRADO

Cando chega o outono. Mariña Rey Noya. Aira Editorial.

Maruja Mallo. Enigmaticamente única. Bea Gregores (i) María Canosa. Editorial Bululú.

O gran libro dos nosos montes. Blanca Millán. Cumio Editorial.

PREMIO AO LIBRO DE BANDA DESEÑADA, GRÁFICO E HUMOR

Fago o que podo. Afra Torrado. Rodolfo e Priscila.

Os suicidantes. Tomás Guerrero e Diego Ameixeiras. Edicións Xerais de Galicia.

Xaora. Ana Moreiras. Aira Editorial.

PREMIO Á INICIATIVA BIBLIOGRÁFICA

Alguén nos lembrará. Antoloxía de relatios LGTBIQA+. VV.AA Edicións Xerais de Galicia.

Colección Cademaia. Edicións Laiovento.

Miudiños (Rosalía de Castro e Luís Seoane). Xabier Domínguez e Alba de Evan. Cumio Editorial.

PREMIO Á OBRA TRADUCIDA

As gratitudes. Delphine de Vigan. Xavier Senín. Editorial Hugin e Munin.

Deiche os ollos e miraches as tebras. De Irene Solá. María Alonso Seisdedos. Kalandraka.

Trompeta. De Jackie Kay. María Reimóndez. Editorial Hugin e Munin.

PREMIO AO LIBRO DE POESÍA

Enxertos. Dores Tembras. Apiario.

Retratos de vodas, partos e funerais. Silvia Penas. Editorial Galaxia.

Sonora. Chus Pato. Edicións Xerais de Galicia.

PREMIO AO LIBRO DE TEATRO

Faise o escuro. Carme Varela. Edicións Positivas.

Festas de gardar. Díptico para a resistencia. Lorena Conde. Cuarto de inverno.

Mambrú volveu da guerra. Carlos Labraña. Edicións Xerais de Galicia.

PREMIO AO LIBRO MELLOR EDITADO

Burbullas de calma serena. Andrea Maceiras. Cuarto de inverno.

Enxertos. Dores Tembrás. Apiario.

O gran libro dos nosos montes. Blanca Millán. Cumio Editorial.

PREMIO PROMOCIÓN DA LECTURA

As comadres das letras

Espazo Lectura de Gondomar

Revista O Papagaio (o xornal da xente miúda)