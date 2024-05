Catro deportistas de Ames competirán no Campionato de España de Patinaxe Artística

A pasada fin de semana celebrouse en Gondomar o Campionato Galego de Patinaxe Artística, no que participaron tres clubs con representación amesá. Despois de dúas intensas xornadas, os patinadores Inés Peña, Jorge Sanmartín, Antía Lourido e Hugo Bercero conseguiron clasificarse para o Campionato de España de Patinaxe Artística, que se celebrará en Zaragoza do 1 ao 7 de xullo.

O 18 e o 19 de maio tivo lugar no pavillón de Donas, en Gondomar, o Campionato Galego de Patinaxe Artística. A xornada do sábado foi a quenda dos programas curtos, onde hai que facer un máximo de seis elementos obrigatorios, mentres que o domingo estivo adicado aos programas longos, onde as patinadoras e patinadores teñen máis liberdade á hora de executar os seus elementos técnicos.

O club amesán Sarela Patinaxe acudiu á cita con Jorge Sanmartín e Inés Peña, que competiron na categoría júnior, e con María Peña, na categoría sénior. Nesta competición, Inés Peña ascendeu ata a primeira posición da clasificación, proclamándose así campioa galega da máxima categoría da patinaxe artística. Pola súa banda, Jorge Sanmartín acadou o podio da súa categoría, clasificándose en terceira posición. María Peña, logo de pelexar o seu programa longo, proclamouse sexta de Galicia na categoría sénior.

Inés Peña e Jorge Sanmarttín

Con resultados acadados a pasada fin de semana, Inés Peña e Jorge Sanmartín clasificáronse para o Campionato de España, o que supón a segunda participación consecutiva do CP Sarela nesta competición.

Pola súa banda, o club Omega, tamén de Ames, competiu con catro patinadoras. En categoría júnior, participou Irene Enríquez, que acadou a quinta posición, mentres que en categoría cadete competiron Alicia Lariño (que acadou a sexta posición), Thalía Rama (11ª) e Julia Montes (13ª).

Ademais, participaron en dito campionato, Antía Lourido e Hugo Bercero, veciña e veciño de Ames, que pertencen ao club Ágora Boqueixón. Este club participou no campionato galego con tres patinadores en distintas categorías: Hugo Bercero, na categoría xuvenil masculino; Antía Lourido, na categoría júnior feminino; e Raúl Sánchez, na categoría cadete masculino. Os tres conseguiron clasificarse para o campionato nacional que se celebrará no verán.

Antu00eda Lourido e Hugo Bercero e Raul Sanchez

No caso de Antía, que acadou o bronce na súa categoría, e de Raúl, que se proclamou subcampión galego, esta será a cuarta vez que participen nun Campionato de España, consolidando as súas traxectorias deportivas dentro da elite do patinaxe artístico nacional.