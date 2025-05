O Centro Superior de Hostalería de Galicia celebra este sábado o acto de graduación do seu alumnado na Cidade da Cultura

O Centro Superior de Hostalería de Galicia (CSHG) celebra este sábado, a partir das 10:45 horas, o seu acto de graduación oficial no Hall de Tirantes do Edificio CINC da Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela. O evento marcará a culminación da etapa formativa do alumnado que remata os seus estudos nun centro recoñecido por máis de 25 anos de traxectoria na formación de profesionais do sector turístico e hostaleiro.

Ao acto asistirán o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, e o reitor da Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López Díaz, que compartirán co estudantado, familiares e equipo docente unha cerimonia chea de emocións e simbolismo.

Unha canteira de talento para o sector turístico

O CSHG, dependente da Axencia Turismo de Galicia, consolidouse como centro de referencia internacional en formación especializada en xestión hostaleira, restauración e turismo. Ao longo da súa historia, formou a profesionais que hoxe desenvolven a súa carreira en grandes cadeas hostaleiras, empresas gastronómicas, destinos turísticos ou proxectos de emprendemento tanto en Galicia como no estranxeiro.

Este sábado, os novos graduados darán o salto ao ámbito profesional cunha formación sólida, práctica e orientada á excelencia, nun sector clave para a economía galega. O acto será tamén unha ocasión para recoñecer o esforzo do alumnado, o labor do profesorado e o compromiso institucional coa calidade educativa neste eido.