La Ciudad de la Cultura acoge hoy la presentación de la Festa do Viño da Ulla

La Festa do Viño da Ulla celebrará este viernes, 14 de marzo a las 12:00 horas, su acto de presentación en la Sala de Eventos del Edificio Fontán, en la Ciudad de la Cultura de Galicia.

Este evento, dirigido a los medios de comunicación, servirá para dar a conocer todos los detalles de la XLIII edición de esta emblemática cita enogastronómica. En la presentación se hablará sobre las “Xornadas Técnicas sobre a Cultura do Viño”, la Mostra dos Viños da D.O. Rías Baixas – Subzona Ribeira do Ulla, la Cata-Concurso de viños Rías Baixas Albariño da Ribeira do Ulla, así como de las tradicionales rutas mototurística y de coches antiguos por los viñedos de la comarca. Además, se desvelará el programa festivo de este año.

El acto contará con la presencia del alcalde accidental de Vedra, miembros de la comisión organizadora, bodegueros y otras figuras clave del sector vitivinícola. Al finalizar, los asistentes podrán disfrutar de una degustación de productos locales.