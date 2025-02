La Ciudad de la Cultura celebra los 60 años de historia del graffiti con una conferencia de 'Cornbread'

En el marco de la conmemoración del 60 aniversario del nacimiento del graffiti contemporáneo, la Consellería de Cultura, Lingua y Xuventude trae al Gaiás a Cornbread, artista estadounidense considerado el primero grafitero contemporáneo y uno de los pioneros de este movimiento que transformó la expresión artística y la cultura urbana a nivel mundial.



Darryl La. McCray, conocido internacionalmente por Cornbread, el nombre con el que llenaba las paredes de su Filadelfia natal en los años 60, compartirá su historia en una conferencia este miércoles 5 de febrero a las 17,00 horas en el Auditorio 1 del Edificio ZINC de la Cidade da Cultura. Con este evento, el artista inicia una gira que lo llevará por centros culturales de toda Europa.

Estará acompañado por Seor (Beatriz López), autora del primer graffiti hecho en Galicia en 1984 en la ciudad de Pontevedra, y los comisarios e investigadores en el ámbito del graffiti contemporáneo, Amabel González Troncoso y Balu. La entrada es libre y gratuita hasta completar la capacidad de la sala.

El 'tagging' como forma de expresión

Darryl McCray adoptó su apodo en la adolescencia, por la nostalgia del pan de maíz que le hacía su abuela durante el tiempo que estuvo internado en un centro de menores. Con ese nombre pintó primero su camisa y luego las paredes, marcando, sin saberlo, el inicio del tagging y del graffiti moderno en 1965, un fenómeno que se expandió de Filadelfia la Nueva York y de ahí al resto de Europa y del mundo.



Cornbread no solo empleaba una caligrafía muy característica al dejar su nombre en las calles, sino que fue de los primeros en incorporar elementos que luego se harían populares entre los escritores de graffiti, como la corona. En el libro Cornbread the Legend - Graffiti in Philadelphia (1965-1971), editado por Maxitype en 2024, se reúnen recortes de periódicos, dibujos, fotografías y entrevistas que ayudan a entender la influencia y el legado del estadounidense, no solo en el graffiti sino también en otros movimientos urbanos como el Hip-Hop.