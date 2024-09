Clases en taburete y sin profesores de Inglés y Lengua | El alumnado del IES Lamas de Abade llama a movilizarse por las malas condiciones del centro

El inicio del curso en Compostela ha quedado marcado por las protestas de la comunidad estudiantil y sus familias. A lo largo de esta semana, se produjeron manifestaciones organizadas por las ANPA de centros como los CEIP de Pedrouzos (Brión) o de Quiroga Palacios, a las que ahora podría sumarse una nueva concentración organizada por el alumnado del IES Lamas de Abade.



Los estudiantes del instituto santiagués llevan días exponiendo en redes sociales (a través del perfil de Instagram @salseo_usc) las condiciones actuales del centro, al mismo tiempo que piden la colaboración de los medios de comunicación para visibilizar la situación y llamar a la movilización de todo aquel que comparta el objeto de sus protestas.



Piden “lo mínimo”



Las quejas del colectivo estudiantil del Lamas de Abade toman dos direcciones fundamentales: la saturación de alumnado en las clases y la falta —inexistencia, en algunos casos— de profesorado en materias obligatorias.



Con respecto a la primera cuestión, uno de los afectados, quien cursa 3º de la ESO, relata que, al no haber sitio en algunos salones, “dan as clases na aula que lle corresponde á materia de Plástica, onde non hai cadeiras e a xente ten que sentarse en banquetas" sin poder apoyar la espalda.



Por otro lado, con relación a la escasez de personal, otro compañero apunta que algunos grupos “ni tutor tienen” y que no hay personal docente en materias importantes, “como Lengua y Literatura”.

Quejas2



Se trata, asimismo, de una situación que comparte el estudiantado de los ciclos medios y superiores que también se imparten en el centro compostelano. A este respecto, una alumna del ciclo de Prótesis ha querido señalar que la situación insostenible al punto de “no tener tutor, profesor de Inglés, ni de Formación y Orientación Laboral (FOL)”.